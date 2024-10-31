Неизвестного происхождения. Омичей предупредили об опасной молочной продукции

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, коллеги из ведомства в Ставрополе обнаружили на рынке потребителей фальсифицированную молочную продукцию. Молоко, сметана и йогурты поступали на полки супермаркетов с указанием некого ООО «Пречистое 1» как изготовителя. Как оказалось, его адрес оказался пустым. Сотрудники выехали в село Александровское, где якобы и находился указанный завод. Однако они его там не нашли, и предприятия попросту не было.