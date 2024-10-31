Неизвестного происхождения. Омичей предупредили об опасной молочной продукции

Posted 31 октября, 02:52
Published 31 октября, 02:52
Modified 31 октября, 03:04
Updated 31 октября, 03:04
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, коллеги из ведомства в Ставрополе обнаружили на рынке потребителей фальсифицированную молочную продукцию. Молоко, сметана и йогурты поступали на полки супермаркетов с указанием некого ООО «Пречистое 1» как изготовителя. Как оказалось, его адрес оказался пустым. Сотрудники выехали в село Александровское, где якобы и находился указанный завод. Однако они его там не нашли, и предприятия попросту не было.
Поэтому в Роспотребнадзоре решили предупредить жителей всех регионов об этой опасности. В случае обнаружения продуктов производителя в магазине необходимо обратиться в Роспотребнадзор и сообщить о находке.
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