Министр образования Омской области Иван Кротт покинет свой пост

Posted 31 октября, 06:17
Published 31 октября, 06:17
Modified 31 октября, 06:31
Updated 31 октября, 06:31
Министр образования Иван Кротт в ближайшее время покинет свой пост. Об этом Городу55 сообщили в региональном правительстве.
«Иван Иванович переходит на другую работу. Исполнять обязанности министра образования региона будет Анатолий Сергеевич Полынский (он является первым заместителем министра — прим. ред.)», — рассказали в правительстве.
Отметим, что на сайте министерства сейчас отсутствует информация о главе ведомства.
Кротт возглавил министерство в апреле 2023 года. Ранее на протяжении четырех лет он трудился на должности ректора Омского педагогического университета. До Ивана Кротта региональным минобром руководила Татьяна Дернова.