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Posted 31 октября, 06:17

Published 31 октября, 06:17

Modified 31 октября, 06:31

Updated 31 октября, 06:31

Министр образования Омской области Иван Кротт

Министр образования Омской области Иван Кротт покинет свой пост

31 октября 2024, 06:17
Фото: Александр Труш. Дом журналистов. Министр образования Омской области Иван Кротт
Чиновник переходит на другую работу.

Министр образования Иван Кротт в ближайшее время покинет свой пост. Об этом Городу55 сообщили в региональном правительстве.

«Иван Иванович переходит на другую работу. Исполнять обязанности министра образования региона будет Анатолий Сергеевич Полынский (он является первым заместителем министра — прим. ред.)», — рассказали в правительстве.

Отметим, что на сайте министерства сейчас отсутствует информация о главе ведомства.

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Скриншот. Фото: Министерство образования Омской области

Кротт возглавил министерство в апреле 2023 года. Ранее на протяжении четырех лет он трудился на должности ректора Омского педагогического университета. До Ивана Кротта региональным минобром руководила Татьяна Дернова.

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#Евгений Игишев#Политика#Омская область#Иван Кротт#Министр образования
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