Дмитрий Брокле переписал УК «Сибирской полимерной компании» на нее саму

Напомним: Дмитрий Александрович Брокле — один из богатейших омских предпринимателей. В прошлом он был компаньоном Темури Латария по «Рускому», но уже давно ведет бизнес самостоятельно. В последнем рейтинге самых богатых омичей, составленном Городом55, Брокле занял почетную 47-ю позицию.