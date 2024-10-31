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Posted 31 октября, 05:11

Published 31 октября, 05:11

Modified 31 октября, 05:13

Updated 31 октября, 05:13

Уставный капитал «Сибирской полимерной компании» перешел к ней самой

Дмитрий Брокле переписал УК «Сибирской полимерной компании» на нее саму

31 октября 2024, 05:11
Фото: 1MI.

Уставный капитал «Сибирской полимерной компании» перешел к ней самой

Компаньоном СПК остался Брокле-младший.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская полимерная компания», прописанном в Омске в Овощном проезде, изменилась структура собственности. 99% уставного капитала, принадлежавшие Дмитрию Александровичу Брокле, теперь принадлежат самому ООО. Оставшимся 1% по-прежнему владеет Дмитрий Дмитриевич Брокле.

Напомним: Дмитрий Александрович Брокле — один из богатейших омских предпринимателей. В прошлом он был компаньоном Темури Латария по «Рускому», но уже давно ведет бизнес самостоятельно. В последнем рейтинге самых богатых омичей, составленном Городом55, Брокле занял почетную 47-ю позицию.

«Сибирская полимерная компания» специализируется на производстве пластмассовой упаковки. Ее выручка за 2023 год превысила 360 млн рублей, чистая прибыль — 220 млн рублей. 1% уставного капитала фирмы перешел к Брокле-младшему всего неделю назад.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Дмитрий Брокле
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