Дмитрий Брокле переписал УК «Сибирской полимерной компании» на нее саму

Posted 31 октября, 05:11
Published 31 октября, 05:11
Modified 31 октября, 05:13
Updated 31 октября, 05:13
В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская полимерная компания», прописанном в Омске в Овощном проезде, изменилась структура собственности. 99% уставного капитала, принадлежавшие Дмитрию Александровичу Брокле, теперь принадлежат самому ООО. Оставшимся 1% по-прежнему владеет Дмитрий Дмитриевич Брокле.
Напомним: Дмитрий Александрович Брокле — один из богатейших омских предпринимателей. В прошлом он был компаньоном Темури Латария по «Рускому», но уже давно ведет бизнес самостоятельно. В последнем рейтинге самых богатых омичей, составленном Городом55, Брокле занял почетную 47-ю позицию.
«Сибирская полимерная компания» специализируется на производстве пластмассовой упаковки. Ее выручка за 2023 год превысила 360 млн рублей, чистая прибыль — 220 млн рублей. 1% уставного капитала фирмы перешел к Брокле-младшему всего неделю назад.