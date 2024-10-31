Буцаев: РЭО принимал участие в подготовке законопроекта о моратории для мусоровозов

Posted 31 октября, 12:58
Published 31 октября, 12:58
Modified 31 октября, 12:58
Updated 31 октября, 12:58
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, бункер для приема ТКО имеет очень большую массу, его вес приходится на заднюю ось спецтехники, и это является основной проблемой превышения нагрузки на ось мусоровоза, сообщает newsnn.ru. Эта особенность устройства спецтехники для вывоза мусора при загрузке ТКО приводит к тому, что нагрузка на заднюю ось превышает установленные значения. В результате региональные операторы получают штрафы в размере от 100 до 400 тысяч рублей. РЭО участвовал в подготовке проекта закона, согласно которому вводится мораторий на штрафы для мусоровозов. При этом законопроект предполагает переходный этап для разработки технически безопасного для дорог транспорта для вывоза мусора.
В соответствии с законом № 257-ФЗ запрещается перевозить делимые грузы, если масса и осевая нагрузка превышают допустимые значения более чем на 10%.
Проведенный РЭО анализ показал, что для предотвращения нарушений необходимо уменьшить загрузку мусоровозов не менее чем на 25%.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что для замены всего парка мусоровозов или снижения загрузки спецтехники региональные операторы будут вынуждены нести дополнительные расходы, которые будут исчисляться миллиардами. Это обязательно приведет к увеличению тарифов для населения более чем на 30% в год, что является неприемлемым. В России в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) задействовано около 23,6 тысячи единиц специализированной техники. Информация о ней загружена в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Вводится мораторий, который позволит Минпромторгу России провести исследование на предмет выбора наиболее приемлемых моделей мусоровозов. Эти машины должны быть не только экономически эффективными для вывоза твердых коммунальных отходов, но и безопасными для дорожного покрытия. По итогам исследования начнется программа по обновлению парка мусоровозов.
Региональные операторы уже могут анализировать свой автопарк, устанавливать осевые датчики для контроля нагрузки или создавать перегрузочные станции, что поможет уменьшить воздействие на дорожное полотно.