Буцаев: РЭО принимал участие в подготовке законопроекта о моратории для мусоровозов

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, бункер для приема ТКО имеет очень большую массу, его вес приходится на заднюю ось спецтехники, и это является основной проблемой превышения нагрузки на ось мусоровоза, сообщает newsnn.ru. Эта особенность устройства спецтехники для вывоза мусора при загрузке ТКО приводит к тому, что нагрузка на заднюю ось превышает установленные значения. В результате региональные операторы получают штрафы в размере от 100 до 400 тысяч рублей. РЭО участвовал в подготовке проекта закона, согласно которому вводится мораторий на штрафы для мусоровозов. При этом законопроект предполагает переходный этап для разработки технически безопасного для дорог транспорта для вывоза мусора.