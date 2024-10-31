Богатырь и совсем малютка: какого веса рождались дети в 2024 году в Омской области

Город55 выяснил, что с начала 2024 года в Омской области появилось 1052 ребенка с весом больше 4 кг. Такое явление врачи называют макросомией. Самым крупным новорожденным, как следует из ответа минздрава на официальный запрос нашей редакции, стал ребенок с весом почти 6 кг.