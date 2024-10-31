Богатырь и совсем малютка: какого веса рождались дети в 2024 году в Омской области

Posted 31 октября, 05:42
Published 31 октября, 05:42
Modified 31 октября, 05:44
Updated 31 октября, 05:44
Город55 выяснил, что с начала 2024 года в Омской области появилось 1052 ребенка с весом больше 4 кг. Такое явление врачи называют макросомией. Самым крупным новорожденным, как следует из ответа минздрава на официальный запрос нашей редакции, стал ребенок с весом почти 6 кг.
«Вес самого крупного новорожденного мальчика составил 5920 грамм», — пояснил Городу55 замминистра здравоохранения Омской области Дмитрий Рябиков.
677 детей, родившихся в регионе в 2024 году, имели массу менее 2500 грамм. При этом экстремально низкий вес был у мальчика, родившегося у матери на сроке беременности 24 недели. Мальчик весил всего 580 грамм.
Недавно, напомним, Город55 подробно разбирался в проблемах сложившейся демографической ситуации в стране. В одном из материалов мы узнали у омичей, почему они не хотят или не могут заводить детей.