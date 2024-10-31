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Posted 31 октября, 12:58

Published 31 октября, 12:58

Modified 31 октября, 12:59

Updated 31 октября, 12:59

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании филиала Россельхозцентра в Уфе

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании филиала Россельхозцентра в Уфе

31 октября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
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29 октября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании по итогам деятельности филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан за III квартал 2024 года. Мероприятие было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики.

Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе, рассказал работникам Россельхозцентра о развитии агрострахования с государственной поддержкой на территории региона. В настоящее время аграриям доступны две программы страхования с государственной поддержкой — программа мультирискового страхования и программа страхования на случай ЧС природного характера. На фоне погодной нестабильности аграрии региона стали чаще делать выбор в пользу программы страхования от ЧС, которая характеризуется высокой скоростью урегулирования и простотой заключения договора.

«Введенный в этом году режим ЧС регионального характера на территории Республики по причине переувлажнения почвы в очередной раз показал эффективность программы страхования на случай ЧС. Страховая компания АО СК „РСХБ-Страхование“ первая в регионе осуществила выплату после введения ЧС. Быстрое урегулирование стало возможным благодаря оперативной работе по оценке ущерба и налаженному взаимодействию с аграриями. На сегодняшний день убытки, заявленные в Стерлитамакском, Аургазинском, Кармаскалинском, Шаранском, Баймакском, Ишимбайском, Благоварском, Абзелиловском районах Республики, урегулированы. Общий объем выплат сельхозтоваропроизводителям региона в результате гибели урожая по причине переувлажнения почвы составляет более 75 млн рублей», — прокомментировал Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе.

Совещание завершилось вручением почетных грамот и благодарностей работникам Россельхозцентра от Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, ФГБУ «Россельхозцентр».

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