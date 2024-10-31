АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в совещании филиала Россельхозцентра в Уфе

«Введенный в этом году режим ЧС регионального характера на территории Республики по причине переувлажнения почвы в очередной раз показал эффективность программы страхования на случай ЧС. Страховая компания АО СК „РСХБ-Страхование“ первая в регионе осуществила выплату после введения ЧС. Быстрое урегулирование стало возможным благодаря оперативной работе по оценке ущерба и налаженному взаимодействию с аграриями. На сегодняшний день убытки, заявленные в Стерлитамакском, Аургазинском, Кармаскалинском, Шаранском, Баймакском, Ишимбайском, Благоварском, Абзелиловском районах Республики, урегулированы. Общий объем выплат сельхозтоваропроизводителям региона в результате гибели урожая по причине переувлажнения почвы составляет более 75 млн рублей», — прокомментировал Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе.