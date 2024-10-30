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Posted 30 октября, 08:25

Published 30 октября, 08:25

Modified 30 октября, 08:28

Updated 30 октября, 08:28

Появились снимки нового храма в Омской области с белыми стенами и мрамором

Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм

30 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI.

Появились снимки нового храма в Омской области с белыми стенами и мрамором

Здание находится в Нижнеомском районе, его строили в течение 16 лет.

Как рассказала министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова, в Омске готовят к открытию храм, который строили 16 лет. Величественное здание расположено в Нижнеомском районе. Строительство храма началось в январе 2008 года, когда были забиты первые сваи.

Изначально он задумывался в честь Покрова Божией Матери, что отражает табличка, сохранившаяся со времен закладки в 1913 году. Однако позже проект был переименован в собор Богоявления Господня. В 2022 году здание было освящено, и теперь готовится к открытию, которое станет важным событием для всей общины. Омичи ждали этого много лет.

Министр также опубликовала несколько снимков нового храма. На фотографиях можно заметить, что в здании очень высокие потолки. Стены выкрашены в белоснежный цвет, пол состоит из мрамора. На стенах висят новые иконы святых. Здание представляет собой уникальный архитектурный объект. Скоро здесь регулярно начнут проводить службы.

Фото: Телеграм-канал Анастасии Терпуговой

В здании уже успели провести газ, чтобы прихожане и постояльцы храма чувствовали себя комфортно во время службы. Местные жители также подарили немало своих сил этому месту. Они регулярно проводили субботники как внутри, так и снаружи, и открытие станет для них настоящим праздником.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Строительство#Храм#Нижнеомский район#Губернатор Виталий Хоценко
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