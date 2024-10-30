Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм

Posted 30 октября, 08:25
Published 30 октября, 08:25
Modified 30 октября, 08:28
Updated 30 октября, 08:28
Как рассказала министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова, в Омске готовят к открытию храм, который строили 16 лет. Величественное здание расположено в Нижнеомском районе. Строительство храма началось в январе 2008 года, когда были забиты первые сваи.
Изначально он задумывался в честь Покрова Божией Матери, что отражает табличка, сохранившаяся со времен закладки в 1913 году. Однако позже проект был переименован в собор Богоявления Господня. В 2022 году здание было освящено, и теперь готовится к открытию, которое станет важным событием для всей общины. Омичи ждали этого много лет.
Министр также опубликовала несколько снимков нового храма. На фотографиях можно заметить, что в здании очень высокие потолки. Стены выкрашены в белоснежный цвет, пол состоит из мрамора. На стенах висят новые иконы святых. Здание представляет собой уникальный архитектурный объект. Скоро здесь регулярно начнут проводить службы.
В здании уже успели провести газ, чтобы прихожане и постояльцы храма чувствовали себя комфортно во время службы. Местные жители также подарили немало своих сил этому месту. Они регулярно проводили субботники как внутри, так и снаружи, и открытие станет для них настоящим праздником.
Ранее Город55 писал о благоустройстве омского дендросада имени Гензе.