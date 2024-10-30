Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм

Изначально он задумывался в честь Покрова Божией Матери, что отражает табличка, сохранившаяся со времен закладки в 1913 году. Однако позже проект был переименован в собор Богоявления Господня. В 2022 году здание было освящено, и теперь готовится к открытию, которое станет важным событием для всей общины. Омичи ждали этого много лет.