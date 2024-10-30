В Сочи в канализационном стоке нашли тело обладательницы самых больших губ России

У Кристины Рэй был собственный блог, в котором она периодически высказывалась о своей жизни и отмечала, что стала вести себя эпатажно из-за тяжелого детства и юности. Однако популярность не была ее целью, девушка признавалась, что желала бы вообще не иметь славы, чем такой, как у нее.