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Posted 30 октября, 08:53

Published 30 октября, 08:53

Modified 30 октября, 08:56

Updated 30 октября, 08:56

Кристина Рэй

В Сочи в канализационном стоке нашли тело обладательницы самых больших губ России

30 октября 2024, 08:53
Фото: РБК. Кристина Рэй
Кристина Рэй пропала больше месяца назад, вчера ее тело нашли в канализации. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной такого исхода.

В конце сентября пропала эпатажная звезда телевизионных шоу Кристина Рэй, информации о ее местонахождении не было ни у родственников, ни у друзей. Вчера стала известна печальная новость: девушку нашли в канализационном стоке Сочи. По этому факту начал проверку следственный комитет.

В первые дни после пропажи близкие Кристины забили тревогу, основной версией стало то, что девушка вновь начала употреблять запрещенные вещества. О наличии зависимости у Рэй говорила ее давняя знакомая, с которой они вместе участвовали в шоу «Перезагрузка».

«Кристина добрая и отзывчивая, но зависима! Мы прожили месяц в одной квартире, пока шли съемки проекта. Она ежедневно употребляла пиво. А наркотическую зависимость Кристина никогда не скрывала. Рассказывала, что уже лежала в реабилитационном центре, лечилась», — передает слова Юлии Пугаевой «СтарХит».
Кристина РэйКристина Рэй
Кристина Рэй. Фото: Соцсети

У Кристины Рэй был собственный блог, в котором она периодически высказывалась о своей жизни и отмечала, что стала вести себя эпатажно из-за тяжелого детства и юности. Однако популярность не была ее целью, девушка признавалась, что желала бы вообще не иметь славы, чем такой, как у нее.

«Довольно грустно прославиться на весь мир только одной частью своего тела. Если вы думаете, что именно к такому успеху я шла, то это не так. И сделаны губы были не для этой цели, а только исключительно ради моих личных загонов и тараканов, завязанных на жестких детских психотравмах», — писала в соцсетях Рэй.

Она также добавила, что разочарована путями известности в современном мире.

«XI век поражает! Если раньше человек становился известным, найдя вакцину от болезни, обнаружив новый химический элемент или создав первый компьютер, то сейчас достаточно быть психически покалеченным человеком с огромными пельменями вместо губ», — с досадой отмечала Кристина.

Напомним, что недавно в Аргентине погиб солист группы One Direction Лиам Пейн. Он выпал из окна третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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