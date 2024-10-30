В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш

Пенсионерка упала в реку в районе улицы Бульвар Победы, после долгих криков о помощи ее смогли вытащить на берег прохожие. Сделать это удалось благодаря собачьему поводку. Позже на место прибыли сотрудники МЧС и помогли омичке окончательно выбраться из воды, а потом передали медикам.