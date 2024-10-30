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Posted 30 октября, 11:53

Published 30 октября, 11:53

Modified 30 октября, 11:57

Updated 30 октября, 11:57

В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш

В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш

30 октября 2024, 11:53
Фото: 1MI.
Сейчас женщина получает необходимую помощь, но ее состояние остается тяжелым.

Пенсионерка упала в реку в районе улицы Бульвар Победы, после долгих криков о помощи ее смогли вытащить на берег прохожие. Сделать это удалось благодаря собачьему поводку. Позже на место прибыли сотрудники МЧС и помогли омичке окончательно выбраться из воды, а потом передали медикам.

В региональном министерстве здравоохранения Городу55 подробнее рассказали о самочувствии женщины.

«Состояние тяжелое, остается по наблюдением медиков и получает необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее врачи из Клинического медико-хирургического центра спасли участника спецоперации, который получил ранение на поле боя. Во время операции мужчине удалили осколки из легкого, сейчас его уже выписали из больницы.

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