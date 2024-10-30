Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ

Posted 30 октября, 04:56
Published 30 октября, 04:56
Modified 30 октября, 04:58
Updated 30 октября, 04:58
Омичи прокомментировали новость о закупке угля для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горожан возмутил факт, что теплоэлектроцентрали до сих пор не перевели на газ. Собрали высказывания местных жителей из телеграм-канала Города55 и паблика «Дыши! Омск».
«Однозначно газ. Уголь засыпает золой город и пригород. Золоотвалы топят и занимают огромные территории. Страдают люди, чьи участки затопило ТЭЦ-5 водой с золоотвала. Ну и конечно, мутные контракты на много лет с некачественный углем из Казахстана».
«Хоценко пора бы уже чем-то дельным прославиться. Не только перестановкой чиновников и вакансиями».
«С 90-х годов идет проблема перевода на газ. Ждем, когда дороже будут стоить затраты».
«2025 год на носу, а мы все углем топим! Мэр, губернатор, вам не стремно?»
«Вы на газ переходите! И так дышать нечем!»
«Даже на электрофильтры федералы деньги зажали, зола летит во все стороны».
«Да сказать то и нечего. Жираф большой, ему видней. Что до людей, то дышите углем».
Идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Позднее губернатор Омской области Виталий Хоценко озвучивал цифру в два раза больше. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.