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Posted 30 октября, 04:56

Published 30 октября, 04:56

Modified 30 октября, 04:58

Updated 30 октября, 04:58

Иллюстрация

Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ

30 октября 2024, 04:56
Фото: 1MI. Иллюстрация
ТГК-11 закупит уголь для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 9 млрд рублей. Горожане возмущены, что объекты до сих пор не перевели на газ. Модернизация позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.

Омичи прокомментировали новость о закупке угля для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горожан возмутил факт, что теплоэлектроцентрали до сих пор не перевели на газ. Собрали высказывания местных жителей из телеграм-канала Города55 и паблика «Дыши! Омск».

«Однозначно газ. Уголь засыпает золой город и пригород. Золоотвалы топят и занимают огромные территории. Страдают люди, чьи участки затопило ТЭЦ-5 водой с золоотвала. Ну и конечно, мутные контракты на много лет с некачественный углем из Казахстана».
«Хоценко пора бы уже чем-то дельным прославиться. Не только перестановкой чиновников и вакансиями».
«С 90-х годов идет проблема перевода на газ. Ждем, когда дороже будут стоить затраты».
«2025 год на носу, а мы все углем топим! Мэр, губернатор, вам не стремно?»
«Вы на газ переходите! И так дышать нечем!»
«Даже на электрофильтры федералы деньги зажали, зола летит во все стороны».
«Да сказать то и нечего. Жираф большой, ему видней. Что до людей, то дышите углем».

Идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Позднее губернатор Омской области Виталий Хоценко озвучивал цифру в два раза больше. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.

Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Экология#Чиновники#Газ#Казахстан#Загрязнение#Уголь#Проблемы#Энергетика
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