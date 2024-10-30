Омскую фирму, ремонтирующую подземный переход у Маяковского, внесли в «черный список»

Изначально компания должна была выполнить работы до 1 августа 2024 года, но этого так и не произошло. Тогда мэрия решила прекратить сотрудничество. Узнав об этом, подрядчик начал делать ремонт активнее и устранил нарушения. Однако объект сдать вовремя все равно не удалось: «Империя» обещала закончить работы до 31 октября, но сейчас они не ведутся.