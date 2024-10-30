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Posted 30 октября, 14:25

Published 30 октября, 14:25

Modified 30 октября, 14:41

Updated 30 октября, 14:41

Омскую фирму, ремонтирующую подземный переход у Маяковского, внесли в «черный список»

Омскую фирму, ремонтирующую подземный переход у Маяковского, внесли в «черный список»

30 октября 2024, 14:25
Фото: gorod55.ru.
Омская компания Армине Саакяна «Империя» вовремя не завершила ремонт подземного перехода у «Маяковского».

Администрация Омска решила разорвать контракт с компанией Армине Саакяна «Империя», которая занималась ремонтом подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» и не завершила его в срок, пишет ТОП24. Кроме того, фирму внесли «черный список» подрядчиков.

Изначально компания должна была выполнить работы до 1 августа 2024 года, но этого так и не произошло. Тогда мэрия решила прекратить сотрудничество. Узнав об этом, подрядчик начал делать ремонт активнее и устранил нарушения. Однако объект сдать вовремя все равно не удалось: «Империя» обещала закончить работы до 31 октября, но сейчас они не ведутся.

Ремонт подземного перехода у «Маяковского» пришлось остановить до определения нового подрядчика, при этом омичи могут продолжать им пользоваться.

Напомним, что ранее в Омске разгорелись споры о вырубке деревьев у кинотеатра «Маяковский», которые мешают благоустройству близлежащей территории.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Подземный переход#Новости#Кинотеатр Маяковский#Подземный
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