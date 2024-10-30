Омскую фирму, ремонтирующую подземный переход у Маяковского, внесли в «черный список»

Posted 30 октября, 14:25
Published 30 октября, 14:25
Modified 30 октября, 14:41
Updated 30 октября, 14:41
Администрация Омска решила разорвать контракт с компанией Армине Саакяна «Империя», которая занималась ремонтом подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» и не завершила его в срок, пишет ТОП24. Кроме того, фирму внесли «черный список» подрядчиков.
Изначально компания должна была выполнить работы до 1 августа 2024 года, но этого так и не произошло. Тогда мэрия решила прекратить сотрудничество. Узнав об этом, подрядчик начал делать ремонт активнее и устранил нарушения. Однако объект сдать вовремя все равно не удалось: «Империя» обещала закончить работы до 31 октября, но сейчас они не ведутся.
Ремонт подземного перехода у «Маяковского» пришлось остановить до определения нового подрядчика, при этом омичи могут продолжать им пользоваться.
Напомним, что ранее в Омске разгорелись споры о вырубке деревьев у кинотеатра «Маяковский», которые мешают благоустройству близлежащей территории.