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Posted 30 октября, 13:13

Published 30 октября, 13:13

Modified 30 октября, 13:17

Updated 30 октября, 13:17

Омские власти потратят на уборку метромоста более 5 миллионов рублей

Омские власти потратят на уборку метромоста более 5 миллионов рублей

30 октября 2024, 13:13
Фото: gorod55.ru.
Сейчас проходят поиски подрядчика, работы планируется провести до 20 декабря.

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется содержанием метромоста, включая левобережный и правобережный подходы, эстакаду и транспортную развязку у парка Победы. За проведение работ омское «управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» готово заплатить 5,5 млн рублей.

Согласно договору, компания, победившая в конкурсе, должна будет очищать дороги и обочины от снега, при необходимости рассыпать песок, следить за состоянием тротуаров, убирать с них лед, снег и мусор. Также подрядчику предстоит заменить щитки дорожных знаков, стойки и световозвращающие элементы на ограждении. Работы будут выполняться поэтапно и должны завершиться к 20 декабря.

Напомним, что сейчас омское УДХБ ищет подрядчика, который проведет капремонт моста через реку Тентис в Усть-Ишимском районе.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Уборка#Новости#Метромост
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