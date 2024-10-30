Омские власти потратят на уборку метромоста более 5 миллионов рублей

Согласно договору, компания, победившая в конкурсе, должна будет очищать дороги и обочины от снега, при необходимости рассыпать песок, следить за состоянием тротуаров, убирать с них лед, снег и мусор. Также подрядчику предстоит заменить щитки дорожных знаков, стойки и световозвращающие элементы на ограждении. Работы будут выполняться поэтапно и должны завершиться к 20 декабря.