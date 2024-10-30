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Posted 30 октября, 10:19

Published 30 октября, 10:19

Modified 30 октября, 10:54

Updated 30 октября, 10:54

В Омске полиция начала проверку из-за вырубок на Лермонтова

Омские чиновники обратились в полицию из-за вырубок на Лермонтова

30 октября 2024, 10:19

В Омске полиция начала проверку из-за вырубок на Лермонтова

В соцсетях появились сообщения о том, что от кустарников вдоль трамвайных путей остались только пни.

Омичи обратили внимание на то, что в центре Омска кто-то вырубил кустарники. Речь идет о районе пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова: в одном из омских пабликов на сайте ВК появилось фото пеньков вдоль трамвайных путей. В обсуждении сразу появилась администрация — человек, пишущий с официального аккаунта мэрии, пообещал дать детальный ответ не позже, чем через 8 рабочих дней.

Спустя 8 календарных дней, наконец, последовала официальная реакция.

«Специалисты окружной администрации направили информацию в полицию для проведения проверки и принятия необходимых мер», — прокомментировали происходящее в администрации Центрального округа.

Отметим, что судьба омских деревьев и кустарников — одна из самых болезненных тем, регулярно вызывающих бурные обсуждения в социальных сетях. Не так давно мы писали о дискуссии, которая началась из-за угрозы, нависшей над деревьями у кинотеатра «Маяковский».

«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев
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#Николай Эйхвальд#Омск#Соцсети#Новости#Вырубки
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