Омские чиновники обратились в полицию из-за вырубок на Лермонтова

Posted 30 октября, 10:19
Published 30 октября, 10:19
Modified 30 октября, 10:54
Updated 30 октября, 10:54
Омичи обратили внимание на то, что в центре Омска кто-то вырубил кустарники. Речь идет о районе пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова: в одном из омских пабликов на сайте ВК появилось фото пеньков вдоль трамвайных путей. В обсуждении сразу появилась администрация — человек, пишущий с официального аккаунта мэрии, пообещал дать детальный ответ не позже, чем через 8 рабочих дней.
Спустя 8 календарных дней, наконец, последовала официальная реакция.
«Специалисты окружной администрации направили информацию в полицию для проведения проверки и принятия необходимых мер», — прокомментировали происходящее в администрации Центрального округа.
Отметим, что судьба омских деревьев и кустарников — одна из самых болезненных тем, регулярно вызывающих бурные обсуждения в социальных сетях. Не так давно мы писали о дискуссии, которая началась из-за угрозы, нависшей над деревьями у кинотеатра «Маяковский».