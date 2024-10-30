Омские чиновники обратились в полицию из-за вырубок на Лермонтова

Омичи обратили внимание на то, что в центре Омска кто-то вырубил кустарники. Речь идет о районе пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова: в одном из омских пабликов на сайте ВК появилось фото пеньков вдоль трамвайных путей. В обсуждении сразу появилась администрация — человек, пишущий с официального аккаунта мэрии, пообещал дать детальный ответ не позже, чем через 8 рабочих дней.