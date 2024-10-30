Омичи все чаще покупают недвижимость в Ленобласти, предпочитая ее Москве

В управление Росреестра по Омской области подвели итоги III квартала 2024 года и поделились результатами. Согласно им, все чаще омичи обращаются к экстерриториальному принципу оформления недвижимости, а с июля по сентябрь количество заявлений на дистанционную регистрацию прав на иногороднюю недвижимость возросло на 14% по сравнению со вторым кварталом, достигнув 392 заявлений.