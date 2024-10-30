Омичи все чаще покупают недвижимость в Ленобласти, предпочитая ее Москве

Posted 30 октября, 06:38
Published 30 октября, 06:38
Modified 30 октября, 06:50
Updated 30 октября, 06:50
В управление Росреестра по Омской области подвели итоги III квартала 2024 года и поделились результатами. Согласно им, все чаще омичи обращаются к экстерриториальному принципу оформления недвижимости, а с июля по сентябрь количество заявлений на дистанционную регистрацию прав на иногороднюю недвижимость возросло на 14% по сравнению со вторым кварталом, достигнув 392 заявлений.
На этот раз предпочтения омичей сместились в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые заняли первое место с 64 заявлениями. Новосибирская область и Краснодарский край также не остались в стороне, заняв второе и третье места соответственно.
Интересно, что традиционные лидеры — Москва и Московская область — уступили свои позиции, опустившись на четвертую строчку. Это может говорить о том, что омичи ищут более доступные варианты жилья, возможно, в регионах с меньшей ценовой нагрузкой.
За тот же период в Омскую область поступило 342 заявления из других регионов на дистанционное приобретение недвижимости, что на 26% больше, чем в первом квартале. Тюменская область, Москва и Новосибирская область остаются наиболее привлекательными для покупателей.
Добавим, что стоимость квартир в Омске продолжает расти. При этом увеличиваются и темпы строительства жилья.