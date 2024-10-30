Олег Белявский: за пять лет мы трудоустроили на Омский НПЗ 400 молодых специалистов

Базовой площадкой для реализации проекта станет Омский промышленно-экономический колледж. Это учебное заведение подало заявку на участие в федеральном проекте и получило грант Министерства просвещения РФ. «Газпром нефть» выступила в поддержку колледжа и стала опорным работодателем, что гарантирует трудоустройство в дочерние предприятия компании. Соглашение, подписанное в июле 2024 года, предоставляет доступ к образовательным программам «Профессионалитета» также студентам других учебных заведений: Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Отмечу, что обучение будет бесплатным. По окончании студенты могут трудоустроиться на предприятия «Газпром нефти», в том числе и на Омский НПЗ.