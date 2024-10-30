Олег Белявский: за пять лет мы трудоустроили на Омский НПЗ 400 молодых специалистов

Posted 30 октября, 09:00
Published 30 октября, 09:00
Modified 30 октября, 09:00
Updated 30 октября, 09:00
Хотя учебный год стартовал недавно, многие старшеклассники уже задумываются, с какой профессией связать свою жизнь и куда для этого нужно поступить. Решением может стать проект «Профессионалитет», он дает возможность бесплатно получить востребованную специальность, с которой специалистов ждут в «Газпром нефти».
О подробностях образовательной программы «Городу55» рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
— Олег Германович, какая работа ведется Омским НПЗ по подготовке кадрового резерва?
— Омский НПЗ много лет ведет системную работу по подготовке молодых специалистов. С 2014 года предприятие реализует профориентационную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Она позволяет на раннем этапе выявлять школьников, нацеленных на профессию нефтепереработчика. Участниками этой программы являются 13 учебных заведений города. В числе наших партнеров общеобразовательные учреждения, колледжи и вузы. Для подготовки инженерных кадров нефтегазовой отрасли в ОмГТУ создана базовая кафедра «Газпром нефти». Она готовит специалистов по самым востребованным направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Давние партнерские отношения также связывают нас с Омским промышленно-экономическим колледжем, который обучает профильных специалистов с учетом потребностей современного нефтеперерабатывающего производства.
Важно, что пришедшие к нам выпускники имеют возможности для дальнейшего совершенствования. К примеру, для них на предприятии действует программа развития «Три рубежа», которая помогает сориентироваться и выбрать наилучшую траекторию дальнейшего карьерного роста.
А еще в этом году мы подключились к реализации федерального проекта «Профессионалитет» по подготовке специалистов рабочих профессий для российской нефтепереработки. Эта программа позволит создать резерв высококвалифицированных специалистов для развития промышленного потенциала региона и отрасли в целом.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Профессионалитет».
— «Профессионалитет» — это уникальная образовательный программа, которая объединяет возможности колледжей и Омского НПЗ. Благодаря такому сотрудничеству мы получаем специалистов, ориентированных на запросы рынка труда.
В рамках федерального проекта в Омске будет создано восемь технических зон — по различным видам профессиональной деятельности, с серьезной практической подготовкой в современных лабораториях на новом оборудовании.
Так, студенты смогут изучить системы автоматизированного проектирования и виртуальной реальности, освоить оборудование нефтегазоперерабатывающего производства, овладеть основами обслуживания, монтажа и наладки промышленной аппаратуры. Заинтересованный в получении профессии студент точно найдет что-то себе по душе. А увлеченность делом, как и глубина познаний, в дальнейшем позволит получить и трудоустройство на Омском НПЗ.
— В каких учебных заведениях реализуется проект «Профессионалитет»?
Базовой площадкой для реализации проекта станет Омский промышленно-экономический колледж. Это учебное заведение подало заявку на участие в федеральном проекте и получило грант Министерства просвещения РФ. «Газпром нефть» выступила в поддержку колледжа и стала опорным работодателем, что гарантирует трудоустройство в дочерние предприятия компании. Соглашение, подписанное в июле 2024 года, предоставляет доступ к образовательным программам «Профессионалитета» также студентам других учебных заведений: Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Отмечу, что обучение будет бесплатным. По окончании студенты могут трудоустроиться на предприятия «Газпром нефти», в том числе и на Омский НПЗ.
— Какие именно рабочие профессии можно будет получить по «Профессионалитету»?
— Выделю самые востребованные профессии сегодня на ОНПЗ: это оператор технологических установок, слесарь по их ремонту, оператор котельной, машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Также на базе регионального центра подготовки рабочих профессий можно пройти переподготовку или повысить профессиональную квалификацию. Это будет хорошим решением для людей, заинтересованных в быстром получении специальности.
— Предусмотрена ли стажировка на производстве?
— Что касается практик и стажировок, то у студентов есть возможность попробовать свои силы на нашем учебно-техническом полигоне и на производственных объектах ОНПЗ.
Ежегодно к нам на производственную практику приходит порядка 40 студентов средних специальных учебных заведений. В этом году с июля по август у нас на стажировке были 15 человек — ребята показали себя с лучшей стороны, и с участков, где они работали, нам поступили заявки на их трудоустройство.
— А сколько будет длиться обучение по программе «Профессионалитет»?
— Студент, поступивший после 9-го класса, будет обучаться 3 года и 10 месяцев. После 11 классов обучения этот срок меньше: до 2 лет и 10 месяцев — в зависимости от избранного направления учебы. Точные сроки по каждой специальности нужно уточнять индивидуально уже в колледже.
— Какое у вас видение потенциального работника ОНПЗ?
— От работников требуется дисциплинированность, ответственность, готовность учиться новому. А от себя я бы еще добавил и другое важное качество — заинтересованность в своей профессии и желание совершенствоваться в отрасли нефтепереработки. А об остальном позаботимся уже мы.
— Какие условия ждут выпускников колледжей на Омском НПЗ?
— Для каждого нового сотрудника мы обеспечиваем комфортный и безопасный труд по самым современным стандартам, предоставляем возможности для развития профессиональных компетенций, создаем условия для сохранения и укрепления здоровья. Качественную медицинскую помощь сотрудники Омского НПЗ и их семьи могут получить в поликлинике предприятия. Все работники ежегодно проходят медицинское обследование и имеют возможность восстановить здоровье в заводском санатории. Еще у нас есть бесплатная столовая и спортивные залы с тренажерами. Забота о наших сотрудниках — главный приоритет Омского НПЗ.
— Еще один немаловажный вопрос — какие зарплатные перспективы у выпускника колледжа?
— Мы хотим быть лучшим предприятием в регионе для начала карьеры молодых специалистов и поэтому предлагаем привлекательные условия. За последние пять лет зарплата выпускника колледжа, скажем, оператора 3-го разряда на ОНПЗ выросла на 50%. И что важно — уже через пару лет оплата труда молодого специалиста может вырасти еще процентов на 70-80, если сотрудник успешно сдает квалификационные экзамены и повышает разряд.
— Сколько человек требуется на предприятии?
— Ежегодно наше предприятие может принять на работу до 150 выпускников вузов и колледжей. Если взглянуть на данные за последние пять лет, то мы трудоустроили на Омский НПЗ около 400 молодых специалистов. Это более 10% от общей численности трудового коллектива предприятия.
— И в завершение нашей беседы расскажите, пожалуйста, где будущие студенты «Профессионалитета» и их родители могут получить всю необходимую для поступления информацию.
— Напомню, что «Профессионалитет» будет вести свою деятельность на базе ОПЭК — обращаться с вопросами следует именно туда. Вся необходимая информация уже есть на сайте учебного заведения: это и списки документов, и сведения о порядке приема на обучение и многое другое, важное для поступления. Кроме того, в колледже регулярно проводят дни открытых дверей — дату подобных мероприятий сообщают заранее, но все необходимое можно узнать на месте. И конечно же, всегда можно обратиться в отдел развития персонала ОНПЗ — там тоже не откажут в предоставлении нужной информации.
Для справки.
Телефон приемной комиссии Омского промышленно-экономического колледжа: (3812) 67-12-11. Режим работы приемной комиссии: пн-пт, 9:00–17:00
Телефон отдела развития персонала Омского НПЗ: (3812) 67-04-01. Режим работы: пн-пт, 8:30–17:30.