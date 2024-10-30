Не было выхода. Омичка выбросила преданную собаку на улицу

Posted 30 октября, 04:47
Published 30 октября, 04:47
Modified 30 октября, 05:04
Updated 30 октября, 05:04
В Омске на улице Осоавиахимовская произошел случай, который вызвал возмущение у пользователей, пишут «Вести.Омск». По пабликам распространилось видео, в котором видно, как в машину садятся несколько человек. Вокруг них бегает добродушная собака, виляя хвостом и радуясь своим хозяевам. Однако в машину ее не посадили, вытолкали и закрыли дверь. После этого автомобиль уносится прочь.
Несколько дней собака по кличке Челси жила на улице во дворе. Местные жители ее подкармливали и пытались приманить, но идти в чужие руки она не хотела. В итоге ее удалось забрать и временно разместить в муниципальном приюте. Хозяйка Челси объяснила свой поступок трагическими обстоятельствами: в семье погиб ребенок. По ее словам, собаку пришлось «убрать» из дома по требованию «определенных органов».
Однако не ясно, каким образом трагедия в семье могла быть связана с собакой, и хозяйка не дает никаких пояснений на этот счет. Челси вряд ли вернется к прошлым хозяевам, но она надеется найти новый дом и любящую семью.
Ранее Город55 писал про случай в центре города, где омичи случайно заметили прогуливающегося зайца.