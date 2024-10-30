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Posted 30 октября, 04:47

Published 30 октября, 04:47

Modified 30 октября, 05:04

Updated 30 октября, 05:04

Омичка выкинула свою собаку Челси из машины и уехала прочь

Не было выхода. Омичка выбросила преданную собаку на улицу

30 октября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney.

Омичка выкинула свою собаку Челси из машины и уехала прочь

Добродушный песик бегал вокруг машины и не понимал, что не так.

В Омске на улице Осоавиахимовская произошел случай, который вызвал возмущение у пользователей, пишут «Вести.Омск». По пабликам распространилось видео, в котором видно, как в машину садятся несколько человек. Вокруг них бегает добродушная собака, виляя хвостом и радуясь своим хозяевам. Однако в машину ее не посадили, вытолкали и закрыли дверь. После этого автомобиль уносится прочь.

Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео. Фото: «Вести.Омск»

Несколько дней собака по кличке Челси жила на улице во дворе. Местные жители ее подкармливали и пытались приманить, но идти в чужие руки она не хотела. В итоге ее удалось забрать и временно разместить в муниципальном приюте. Хозяйка Челси объяснила свой поступок трагическими обстоятельствами: в семье погиб ребенок. По ее словам, собаку пришлось «убрать» из дома по требованию «определенных органов».

Однако не ясно, каким образом трагедия в семье могла быть связана с собакой, и хозяйка не дает никаких пояснений на этот счет. Челси вряд ли вернется к прошлым хозяевам, но она надеется найти новый дом и любящую семью.

Ранее Город55 писал про случай в центре города, где омичи случайно заметили прогуливающегося зайца.

Нежданный визит: омичи поделились видео с зайцем, гуляющим по центру города
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Новости#Собака#Бездомные животные
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