Не было выхода. Омичка выбросила преданную собаку на улицу

В Омске на улице Осоавиахимовская произошел случай, который вызвал возмущение у пользователей, пишут «Вести.Омск». По пабликам распространилось видео, в котором видно, как в машину садятся несколько человек. Вокруг них бегает добродушная собака, виляя хвостом и радуясь своим хозяевам. Однако в машину ее не посадили, вытолкали и закрыли дверь. После этого автомобиль уносится прочь.