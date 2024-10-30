Грибники начали собирать зимних опят в лесах Омской области

Posted 30 октября, 13:50
Published 30 октября, 13:50
Modified 30 октября, 13:54
Updated 30 октября, 13:54
Сезон тихой охоты постепенно подходит к концу, но это не мешает грибникам возвращаться домой с полными корзинками. Результатами прогулок по лесу омичи делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области».
В понедельник обилие осенних опят нашла омичка Елена. Она рассказала, что грибы растут прямо во дворе ее дома.
Такой же «урожай» собрала любительница тихой охоты Светлана.
«Лесовичок в гости пригласил, манил. Невозможно хотелось в лес, аромат волшебный», — поделилась впечатлениям омичка.
В районе села Ачаир омичка Светлана нашла вешенки. Однако многие грибы уже переросшие.