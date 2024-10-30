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Posted 30 октября, 13:50

Published 30 октября, 13:50

Modified 30 октября, 13:54

Updated 30 октября, 13:54

Иллюстрация

Грибники начали собирать зимних опят в лесах Омской области

30 октября 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Омичи активно делятся результатами тихой охоты в социальных сетях.

Сезон тихой охоты постепенно подходит к концу, но это не мешает грибникам возвращаться домой с полными корзинками. Результатами прогулок по лесу омичи делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области».

В понедельник обилие осенних опят нашла омичка Елена. Она рассказала, что грибы растут прямо во дворе ее дома.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области

Такой же «урожай» собрала любительница тихой охоты Светлана.

«Лесовичок в гости пригласил, манил. Невозможно хотелось в лес, аромат волшебный», — поделилась впечатлениям омичка.
Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области

В районе села Ачаир омичка Светлана нашла вешенки. Однако многие грибы уже переросшие.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области

Ранее результатами тихой охоты делились жители и других районов области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Грибы#Грибник#Грибники Омска и Омской области#Грибники#Сбор грибов#Грибной сезон
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