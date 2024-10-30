Федор Бондарчук впервые за долгое время высказался о браке с Паулиной Андреевой

Напомним, что слухи о расставании пары ходят уже давно. Особенно усилились они в начале октября, когда источник, знакомый с Паулиной и Федором, рассказал, что актриса забрала ребенка и переехала от мужаеще в апреле. При этом режиссер надеется вернуть супругу.