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Posted 30 октября, 19:41

Published 30 октября, 19:41

Modified 31 октября, 05:47

Updated 31 октября, 05:47

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук впервые за долгое время высказался о браке с Паулиной Андреевой

30 октября 2024, 19:41
Фото: Кинопоиск. Федор Бондарчук
Сейчас оба супруга заняты работой над новыми проектами, официальной информации о разрыве пары пока нет.

Режиссер Федор Бондарчук впервые за долгое время рассказал общественности о своей личной жизни. Ранее это сделала его супруга — актриса и начинающий сценарист Паулина Андреева. Отметим, что уже долгое время пара игнорирует слухи о своем расставании.

В недавних интервью и Федор, и Паулина старались избегать темы отношений, но некоторые их высказывания все же пролили свет на ситуацию. Поклонники уверены, что сейчас в отношениях знаменитостей не все гладко.

Андреева затронула тему ревности и одиночества.

«Важно научиться любить себя в одиночестве и быть своим лучшим другом», — заявила актриса.

Бондарчук же признался, что сейчас погружен во множество важных проектов, требующих его постоянного внимания.

«Я достаточно рано стал зарабатывать и дал зарабатывать другим. С этого же момента я начал заботиться о своей репутации и репутации студии, которой в этом году исполнится 32 года», — цитируют Бондарчука «Правила жизни».
Федор Бондарчук и Паулина АндрееваФедор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: ctv.by

Напомним, что слухи о расставании пары ходят уже давно. Особенно усилились они в начале октября, когда источник, знакомый с Паулиной и Федором, рассказал, что актриса забрала ребенка и переехала от мужаеще в апреле. При этом режиссер надеется вернуть супругу.

В этот же момент появилось предположение, почему звездная пара столкнулась с серьезными разногласиями. Инсайдер отметил, что актриса и режиссер слишком разные: «Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять».

Источник: The Voice mag, «Правила жизни»

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