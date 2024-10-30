Федор Бондарчук впервые за долгое время высказался о браке с Паулиной Андреевой

Posted 30 октября, 19:41
Published 30 октября, 19:41
Modified 31 октября, 05:47
Updated 31 октября, 05:47
Режиссер Федор Бондарчук впервые за долгое время рассказал общественности о своей личной жизни. Ранее это сделала его супруга — актриса и начинающий сценарист Паулина Андреева. Отметим, что уже долгое время пара игнорирует слухи о своем расставании.
В недавних интервью и Федор, и Паулина старались избегать темы отношений, но некоторые их высказывания все же пролили свет на ситуацию. Поклонники уверены, что сейчас в отношениях знаменитостей не все гладко.
Андреева затронула тему ревности и одиночества.
«Важно научиться любить себя в одиночестве и быть своим лучшим другом», — заявила актриса.
Бондарчук же признался, что сейчас погружен во множество важных проектов, требующих его постоянного внимания.
«Я достаточно рано стал зарабатывать и дал зарабатывать другим. С этого же момента я начал заботиться о своей репутации и репутации студии, которой в этом году исполнится 32 года», — цитируют Бондарчука «Правила жизни».
Напомним, что слухи о расставании пары ходят уже давно. Особенно усилились они в начале октября, когда источник, знакомый с Паулиной и Федором, рассказал, что актриса забрала ребенка и переехала от мужаеще в апреле. При этом режиссер надеется вернуть супругу.
В этот же момент появилось предположение, почему звездная пара столкнулась с серьезными разногласиями. Инсайдер отметил, что актриса и режиссер слишком разные: «Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять».
Источник: The Voice mag, «Правила жизни»