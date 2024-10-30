Джонни Депп впервые за шесть лет снимется в голливудском фильме

Posted 30 октября, 19:38
Published 30 октября, 19:38
Modified 30 октября, 19:41
Updated 30 октября, 19:41
Издание Hollywood Reporter сообщило о возвращении Джонни Деппа в «большое кино», впервые после скандального развода актер снимется в голливудском фильме. Он получил одну из главных ролей в боевике «Пьяница» и будет работать над картиной вместе с Пенелопой Крус. Отметим, что это уже их четвертый совместный проект.
По сюжету фильма, режиссером которого стал Марка Уэбба, барменша круизного лайнера и пьяный посетитель бара оказываются втянутыми в криминальную историю.
«Day Drinker („Пьяница“ — прим. ред.) сочетает в себе высококоммерческую концепцию и дико возмутительные повороты событий, происходящие в невероятном мире. И нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более идеально подобранных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить этот мир в жизнь», — сказал председатель Motion Picture Group компании Lionsgate Адам Фогельсон.
Напомним, что после развода Деппа с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в насилии, актеру перестали предлагать роли в крупных проектах. Так, с 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».
В июне 2022 года суд установил, что Эмбер Херд виновна в клевете в отношении бывшего мужа. За это актриса должна была выплатить ему 15 млн долларов компенсации, но юристы сторон договорились сократить сумму до 1 млн, так как Джонни Депп сообщил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».
Узнав о возвращении Джонни Деппа в голливудское кино, фанаты не скупились на радостные комментарии и слова восхищения. Пользователи сети признаются, что с нетерпением ждали этого события.
«Ура, легенда возвращается!»
«Не нарадуемся! Интересно только, когда начнутся съемки, наверное только в следующем году?»
«Джонни, мы все ждали тебя! Хотим скорее увидеть новые фильмы с твоим участием», — пишут поклонники.
Источник: Газета.ру, Hollywood Reporter
Напомним, что ранее голливудская актриса Синди Суини кардинально сменила образ ради роли известной боксерши Кристи Мартин. Девушка специально накачала мускулы и обрезала волосы, также перекрасив их в темный цвет.