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Posted 30 октября, 19:38

Published 30 октября, 19:38

Modified 30 октября, 19:41

Updated 30 октября, 19:41

Джонни Депп

Джонни Депп впервые за шесть лет снимется в голливудском фильме

30 октября 2024, 19:38
Фото: nbcnews.com. Джонни Депп
Актер получил одну из главных ролей в боевике «Пьяница».

Издание Hollywood Reporter сообщило о возвращении Джонни Деппа в «большое кино», впервые после скандального развода актер снимется в голливудском фильме. Он получил одну из главных ролей в боевике «Пьяница» и будет работать над картиной вместе с Пенелопой Крус. Отметим, что это уже их четвертый совместный проект.

По сюжету фильма, режиссером которого стал Марка Уэбба, барменша круизного лайнера и пьяный посетитель бара оказываются втянутыми в криминальную историю.

«Day Drinker („Пьяница“ — прим. ред.) сочетает в себе высококоммерческую концепцию и дико возмутительные повороты событий, происходящие в невероятном мире. И нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более идеально подобранных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить этот мир в жизнь», — сказал председатель Motion Picture Group компании Lionsgate Адам Фогельсон.

Напомним, что после развода Деппа с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в насилии, актеру перестали предлагать роли в крупных проектах. Так, с 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».

В июне 2022 года суд установил, что Эмбер Херд виновна в клевете в отношении бывшего мужа. За это актриса должна была выплатить ему 15 млн долларов компенсации, но юристы сторон договорились сократить сумму до 1 млн, так как Джонни Депп сообщил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

Узнав о возвращении Джонни Деппа в голливудское кино, фанаты не скупились на радостные комментарии и слова восхищения. Пользователи сети признаются, что с нетерпением ждали этого события.

«Ура, легенда возвращается!»
«Не нарадуемся! Интересно только, когда начнутся съемки, наверное только в следующем году?»
«Джонни, мы все ждали тебя! Хотим скорее увидеть новые фильмы с твоим участием», — пишут поклонники.

Источник: Газета.ру, Hollywood Reporter

Напомним, что ранее голливудская актриса Синди Суини кардинально сменила образ ради роли известной боксерши Кристи Мартин. Девушка специально накачала мускулы и обрезала волосы, также перекрасив их в темный цвет.

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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