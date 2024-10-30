Джонни Депп впервые за шесть лет снимется в голливудском фильме

В июне 2022 года суд установил, что Эмбер Херд виновна в клевете в отношении бывшего мужа. За это актриса должна была выплатить ему 15 млн долларов компенсации, но юристы сторон договорились сократить сумму до 1 млн, так как Джонни Депп сообщил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».