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Posted 30 октября, 06:00

Published 30 октября, 06:00

Modified 30 октября, 06:00

Updated 30 октября, 06:00

ДОМ. РФ продаёт в Омске недвижимость под торговый или спортивный объект

ДОМ. РФ продаёт в Омске недвижимость под торговый или спортивный объект

30 октября 2024, 06:00
Фото: АО «ДОМ.РФ».
Реклама. АО «ДОМ.РФ». erid: LjN8KLaYF
ДОМ.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс на территории университетского кампуса в центре Омска. В составе лота: участок 0,43 га и здание площадью 1,5 тыс. кв. м. Недвижимость может быть использована под строительство торгового или спортивного объекта, а также с иными коммерческими целями.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2025 года. Аукцион пройдёт 31 января. Начальная цена лота — 50,27 млн рублей.

Комплекс находится по адресу: ул. Яковлева, д. 3/ул. Октябрьская, д. 92. Это территория кампуса Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (ОмГАУ). Окружение представлено учебными корпусами, общежитиями и другими зданиями кампуса, а также многоэтажной жилой застройкой, административными и социальными объектами.

Ближайшие магистрали: ул. Орджоникидзе (в 230 м) и ул. Красный Путь (в 380 м). Остановки общественного транспорта «Октябрьская улица» и «Улица Рабиновича» — в 550-650 м от объекта. Расстояние до центра Омска составляет около 1,5 км.

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Омской области. Так, в июне за 2,86 млн рублей был продан имущественный комплекс под создание сервисного объекта в пригороде Омска (с. Морозовка). В январе на территории Кировского округа областного центра за 31,94 млн рублей реализовали имущественный комплекс вблизи аэропорта. А в 2023 году на одной из главных магистралей Омска, ул. Орджоникидзе, за 3,66 млн рублей был продан участок площадью 0,06 га.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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