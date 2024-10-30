ДОМ. РФ продаёт в Омске недвижимость под торговый или спортивный объект

Posted 30 октября, 06:00
Published 30 октября, 06:00
Modified 30 октября, 06:00
Updated 30 октября, 06:00
Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2025 года. Аукцион пройдёт 31 января. Начальная цена лота — 50,27 млн рублей.
Комплекс находится по адресу: ул. Яковлева, д. 3/ул. Октябрьская, д. 92. Это территория кампуса Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина (ОмГАУ). Окружение представлено учебными корпусами, общежитиями и другими зданиями кампуса, а также многоэтажной жилой застройкой, административными и социальными объектами.
Ближайшие магистрали: ул. Орджоникидзе (в 230 м) и ул. Красный Путь (в 380 м). Остановки общественного транспорта «Октябрьская улица» и «Улица Рабиновича» — в 550-650 м от объекта. Расстояние до центра Омска составляет около 1,5 км.
ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Омской области. Так, в июне за 2,86 млн рублей был продан имущественный комплекс под создание сервисного объекта в пригороде Омска (с. Морозовка). В январе на территории Кировского округа областного центра за 31,94 млн рублей реализовали имущественный комплекс вблизи аэропорта. А в 2023 году на одной из главных магистралей Омска, ул. Орджоникидзе, за 3,66 млн рублей был продан участок площадью 0,06 га.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».