Доходы «Почты России» выросли на 3%

Выручка от доставки письменной корреспонденции увеличилась на 10%. Такая тенденция обусловлена в том числе ростом на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг интернет-магазинам увеличилась более чем на 60%. На сегодняшний день жители страны могут получать заказы с крупнейших маркетплейсов в тридцати двух тысячах отделений почты. Уточняется, что компания оказывает услуги таким площадкам, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет». В 22 000 почтовых отделений клиенты могут получать заказы с «Яндекс Маркета». В сентябре 2024 года «Почта России» и интернет-магазин Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.