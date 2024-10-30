Доходы «Почты России» выросли на 3%

Posted 30 октября, 17:10
Published 30 октября, 17:10
Modified 30 октября, 17:10
Updated 30 октября, 17:10
Логистический оператор достиг роста выручки за счет увеличения доходов, получаемых от оказания почтовых услуг и услуг для маркетплейсов, сообщают Новые Известия.
Выручка от доставки письменной корреспонденции увеличилась на 10%. Такая тенденция обусловлена в том числе ростом на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг интернет-магазинам увеличилась более чем на 60%. На сегодняшний день жители страны могут получать заказы с крупнейших маркетплейсов в тридцати двух тысячах отделений почты. Уточняется, что компания оказывает услуги таким площадкам, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет». В 22 000 почтовых отделений клиенты могут получать заказы с «Яндекс Маркета». В сентябре 2024 года «Почта России» и интернет-магазин Wildberries открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.
Сейчас логистический оператор сфокусировал внимание на повышении качества обслуживания. В рамках этого направления в апреле 2024 года более чем в тысяче почтовых отделений были оборудованы зоны самообслуживания, которыми уже воспользовались около двух миллионов отправителей. Такой шаг позволил сократить в два раза время, которое клиенты проводят на почте. Еще одна мера по повышению скорости обслуживания — QR-идентификация. Данную возможность почта также внедрила в апреле этого года. Ей регулярно пользуются около шести миллионов клиентов компании.
В течение текущего года почта возобновила сотрудничество с 24 государственными структурами. На данный момент логистический оператор обеспечивает стабильное сообщение со 152 государствами. С августа на почте действует услуга по доставке посылок с наложенным платежом в такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Молдова и Армения.