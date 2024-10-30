Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ

Это решение стало результатом долгого судебного разбирательства. В декабре 2023 года компания Кокорина обратилась с просьбой пересчитать кадастровую стоимость в соответствии с рыночными ценами, но изначально получила отказ. Однако после судебной экспертизы, которая учла отсутствие корректировок на «торговый комплекс», стоимость была пересмотрена.