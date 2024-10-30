Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ

Posted 30 октября, 07:29
Published 30 октября, 07:29
Modified 30 октября, 07:35
Updated 30 октября, 07:35
Омское министерство имущественных отношений региона снизило кадастровую стоимость земельного участка, на котором расположен торговый центр депутата Законодательного Собрания Валерия Кокорина. Теперь стоимость участка в центре города, площадью 5,7 тысяч кв. м, составляет 29,2 млн рублей, что на 16,1 млн меньше предыдущей оценки, сообщает «РБК Омск».
Это решение стало результатом долгого судебного разбирательства. В декабре 2023 года компания Кокорина обратилась с просьбой пересчитать кадастровую стоимость в соответствии с рыночными ценами, но изначально получила отказ. Однако после судебной экспертизы, которая учла отсутствие корректировок на «торговый комплекс», стоимость была пересмотрена.
Снижение кадастровой стоимости приведет к уменьшению земельного налога, что положительно скажется на финансовых показателях бизнеса Кокорина. Ему удалось добиться финансового преимущества для своего торгового центра.
Ранее Город55 писал про смену руководства в «Новом городе», где Кокорин занял пост своего зятя Дроздова.