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Posted 30 октября, 07:29

Published 30 октября, 07:29

Modified 30 октября, 07:35

Updated 30 октября, 07:35

Омич Кокорин добился снижения кадастровой стоимости земли под своим ТЦ

Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ

30 октября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.

Омич Кокорин добился снижения кадастровой стоимости земли под своим ТЦ

Такое решение приняли в суде после долгих и тщательных разбирательств.

Омское министерство имущественных отношений региона снизило кадастровую стоимость земельного участка, на котором расположен торговый центр депутата Законодательного Собрания Валерия Кокорина. Теперь стоимость участка в центре города, площадью 5,7 тысяч кв. м, составляет 29,2 млн рублей, что на 16,1 млн меньше предыдущей оценки, сообщает «РБК Омск».

Это решение стало результатом долгого судебного разбирательства. В декабре 2023 года компания Кокорина обратилась с просьбой пересчитать кадастровую стоимость в соответствии с рыночными ценами, но изначально получила отказ. Однако после судебной экспертизы, которая учла отсутствие корректировок на «торговый комплекс», стоимость была пересмотрена.

Снижение кадастровой стоимости приведет к уменьшению земельного налога, что положительно скажется на финансовых показателях бизнеса Кокорина. Ему удалось добиться финансового преимущества для своего торгового центра.

Ранее Город55 писал про смену руководства в «Новом городе», где Кокорин занял пост своего зятя Дроздова.

Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»
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#Кристина Антоносян#Бизнес#Омск#Суд#Торговый центр#Земельный участок#Новости#Земельный налог#Валерий Кокорин
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