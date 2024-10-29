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Posted 29 октября, 09:40

Published 29 октября, 09:40

Modified 29 октября, 09:44

Updated 29 октября, 09:44

Омский предприниматель завладел небольшим участком в центре города

Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города

29 октября 2024, 09:40
Фото: ГИС Торги.

Омский предприниматель завладел небольшим участком в центре города

На аукционе в Омске бизнесмен приобрел участок, предназначенный для коммерческой застройки. Он расположен рядом с институтом ветеринарной медицины.

В Омске прошел аукцион, в результате которого индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов приобрел земельный участок в стратегически важном районе города. Участок расположен на пересечении улиц Яковлева и Добровольского и имеет площадь 450 кв. м. Он предназначен для коммерческой застройки и был выставлен на продажу компанией ДОМ.РФ, которая представляет интересы федерального уровня.

Согласно данным, опубликованным на платформе ГИС Торги, начальная стоимость лота составляла 6,5 млн. рублей. В ходе торгов Евгений Коновалов предложил 7,1 млн рублей, что на 600 тысяч рублей превысило стартовую цену. В аукционе также принимала участие компания из Кирова — ООО «Сервис коммерческой недвижимости», предложившая 7,034 млн рублей, однако эта сумма оказалась недостаточной для победы. Третье место заняло омское ООО «Региональный землеустроительный центр», которое не смогло предложить более высокую ставку.

Фото: ГИС Торги

Участок находится в непосредственной близости от общежития № 1 Омского государственного аграрного университета. Согласно кадастровой карте, территория может быть использована для строительства административных и офисных зданий, а также объектов, связанных с образованием, здравоохранением, спортом и культурой.

Напомним, что акционерное общество «Пассажирсервис» разместило на сайте госзакупок лот на поиск подрядчика для продажи электронных проездных билетов в Омске, исключая торгово-остановочные комплексы. Начальная цена контракта составляет 8,53 млн рублей.

Омский «Пассажирсервис» начал поиски подрядчика для продажи транспортных карт
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#Екатерина Тараленко#Бизнесмен#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Аукцион#Земля
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