Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города

В Омске прошел аукцион, в результате которого индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов приобрел земельный участок в стратегически важном районе города. Участок расположен на пересечении улиц Яковлева и Добровольского и имеет площадь 450 кв. м. Он предназначен для коммерческой застройки и был выставлен на продажу компанией ДОМ.РФ, которая представляет интересы федерального уровня.