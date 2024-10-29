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Posted 29 октября, 10:52

Published 29 октября, 10:52

Modified 29 октября, 11:12

Updated 29 октября, 11:12

В центре Омска на Яковлева за 50 миллионов рублей продают старую столовую

С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов

29 октября 2024, 10:52
Фото: 1MI.

В центре Омска на Яковлева за 50 миллионов рублей продают старую столовую

Площадь строения составляет 4279 кв. м. Когда-то здесь обедали студенты и преподаватели института ветеринарной медицины. Много лет здание пустовало.

На сайте торгов появился новый лот по продаже здания, расположенного по улице Яковлева. Когда-то двухэтажное строение служило столовой Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ. Предложение опубликовано АО «Дом.рф».

Площадь здания составляет 1 490,4 кв. м (кадастровый номер 55:36:000000:7793), но оно продается вместе с земельным участком площадью 4 279 кв. м (кадастровый номер 55:36:040102:7045), на котором и расположено.

Фото: ГИС Торги

Сейчас столовая не функционирует и нуждается в хорошем капитальном ремонте. Однако «Дом.рф» видит в этом здании не просто объект для восстановления, а перспективную площадку для нового строительства. Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, здание включено в программу приватизации с прицелом на создание жилого комплекса.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2025 года, а сам аукцион пройдет 31 января. Стартовая цена лота составляет 50,272 млн рублей, а шаг аукциона — 503 тысячи рублей. Согласно открытым данным, здание построено в 1980 году. Ранее Город55 писал про продажу участка поблизости площадью 450 кв. м. Его приобрел бизнесмен Евгений Коновалов за 7,5 млн рублей. Здесь планируется построить административное здание, офис или же объект социально-культурной деятельности.

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#Кристина Антоносян#Омск#Аукцион#Торги#Новости#Приватизация#Аграрный университет#Столовая#Жилой комплекс#Заброшенное здание#Продажа недвижимости
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