С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов

Сейчас столовая не функционирует и нуждается в хорошем капитальном ремонте. Однако «Дом.рф» видит в этом здании не просто объект для восстановления, а перспективную площадку для нового строительства. Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, здание включено в программу приватизации с прицелом на создание жилого комплекса.