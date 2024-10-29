С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов

Posted 29 октября, 10:52
Published 29 октября, 10:52
Modified 29 октября, 11:12
Updated 29 октября, 11:12
На сайте торгов появился новый лот по продаже здания, расположенного по улице Яковлева. Когда-то двухэтажное строение служило столовой Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ. Предложение опубликовано АО «Дом.рф».
Площадь здания составляет 1 490,4 кв. м (кадастровый номер 55:36:000000:7793), но оно продается вместе с земельным участком площадью 4 279 кв. м (кадастровый номер 55:36:040102:7045), на котором и расположено.
Сейчас столовая не функционирует и нуждается в хорошем капитальном ремонте. Однако «Дом.рф» видит в этом здании не просто объект для восстановления, а перспективную площадку для нового строительства. Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, здание включено в программу приватизации с прицелом на создание жилого комплекса.
Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января 2025 года, а сам аукцион пройдет 31 января. Стартовая цена лота составляет 50,272 млн рублей, а шаг аукциона — 503 тысячи рублей. Согласно открытым данным, здание построено в 1980 году. Ранее Город55 писал про продажу участка поблизости площадью 450 кв. м. Его приобрел бизнесмен Евгений Коновалов за 7,5 млн рублей. Здесь планируется построить административное здание, офис или же объект социально-культурной деятельности.