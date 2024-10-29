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Posted 29 октября, 11:25

Published 29 октября, 11:25

Modified 29 октября, 11:27

Updated 29 октября, 11:27

Иллюстрация

В Омской области выставили на продажу цех по убою скота

29 октября 2024, 11:25
Фото: 1MI. Иллюстрация
Цена готового бизнеса составляет 8 млн рублей. Помещение находится в Любинском районе.

В Омской области за 8 млн рублей выставили на продажу пункт по убою скота. Цех находится в деревне Замелетеновка Любинского района. Общая площадь помещений составляет 171 квадратный метр.

«Функционирует с 2018 года, деятельность временно приостановлена по причине переезда в другой город», — говорится в объявлении.
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Скриншот. Фото: МЛСН

Согласно данным Rusprofile, по адресу располагается компания «Агростандарт». Фирма зарегистрирована в 2014 году, руководителем является Борис Сотников. Основным видом деятельности организации указаны переработка и консервирование мяса.

Ранее Город55 сообщал, что напротив омской «Меги» выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса». Его цена составляет 510 млн рублей.

В Омске напротив «Меги» за полмиллиарда продают гипермаркет «Триумф вкуса»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омская область#Продажа#Любинский район#Фирма
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