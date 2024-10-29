В Омской области выставили на продажу цех по убою скота

Posted 29 октября, 11:25
Published 29 октября, 11:25
Modified 29 октября, 11:27
Updated 29 октября, 11:27
В Омской области за 8 млн рублей выставили на продажу пункт по убою скота. Цех находится в деревне Замелетеновка Любинского района. Общая площадь помещений составляет 171 квадратный метр.
«Функционирует с 2018 года, деятельность временно приостановлена по причине переезда в другой город», — говорится в объявлении.
Согласно данным Rusprofile, по адресу располагается компания «Агростандарт». Фирма зарегистрирована в 2014 году, руководителем является Борис Сотников. Основным видом деятельности организации указаны переработка и консервирование мяса.
Ранее Город55 сообщал, что напротив омской «Меги» выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса». Его цена составляет 510 млн рублей.