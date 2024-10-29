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Posted 29 октября, 10:30

Published 29 октября, 10:30

Modified 29 октября, 10:36

Updated 29 октября, 10:36

Иллюстрация

В Омской области отменят режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров

29 октября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Он действовал с конца марта.

В Омской области с 1 ноября отменят режим из-за угрозы природных пожаров, который действовал с конца марта. Распоряжение 28 октября подписал глава региона Виталий Хоценко.

Пока действовал режим, необходимо было вести усиленный контроль за состоянием окружающей среды, проводить профилактические беседы с населением, организовывать минерализованные полосы.

Ранее Город55 рассказывал, как в регионе борются с лесными пожарами. Подробностями поделился глава Муромцевского лесхоза.

Касается каждого. В Омской области ввели режим повышенной готовности
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Угроза#Профилактика#Лесные пожары#Население#Виталий Хоценко#Контроль#Окружающая среда
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