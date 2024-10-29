В Омской области отменят режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров

Posted 29 октября, 10:30
Published 29 октября, 10:30
Modified 29 октября, 10:36
Updated 29 октября, 10:36
В Омской области с 1 ноября отменят режим из-за угрозы природных пожаров, который действовал с конца марта. Распоряжение 28 октября подписал глава региона Виталий Хоценко.
Пока действовал режим, необходимо было вести усиленный контроль за состоянием окружающей среды, проводить профилактические беседы с населением, организовывать минерализованные полосы.
Ранее Город55 рассказывал, как в регионе борются с лесными пожарами. Подробностями поделился глава Муромцевского лесхоза.