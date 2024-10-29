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Posted 29 октября, 05:51

Published 29 октября, 05:51

Modified 29 октября, 05:53

Updated 29 октября, 05:53

В омской компании «Лакоше» сменился бенефициар

В омском «Лакоше» сменился учредитель

29 октября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

В омской компании «Лакоше» сменился бенефициар

Теперь весь уставный капитал принадлежит Игорю Шестакову.

В обществе с ограниченной ответственностью «Лакоше», зарегистрированном в поселке Марьяновка в Омской области, поменялся учредитель. Весь уставный капитал, принадлежавший Юлии Шестаковой, перешел к Игорю Шестакову. Пост директора по-прежнему занимает Наталья Азаренко.

«Лакоше» — крупное предприятие, которое занимается производством «какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Его выручка за 2023 год превысила 1,3 млрд рублей. Юлия Шестакова остается единственным учредителем омской кондитерской компании «Сладуница и К» и фирмы «Давичи», которая производит детские игрушки в Сочи. Благодаря этим активам она принадлежит к числу богатейших омичек: в последней версии Топа-богатых от Города55 Шестакова заняла 15-ю строку. Игорь Шестаков, единственный бенефициар просто «Сладуницы», в том же рейтинге стал 42-м.

Юлия Шестакова из «Сладуницы» теперь производит игры и игрушки в Сочи
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Юлия Шестакова#Переход доли#Лакоше
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