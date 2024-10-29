В омском «Лакоше» сменился учредитель

Posted 29 октября, 05:51
Published 29 октября, 05:51
Modified 29 октября, 05:53
Updated 29 октября, 05:53
В обществе с ограниченной ответственностью «Лакоше», зарегистрированном в поселке Марьяновка в Омской области, поменялся учредитель. Весь уставный капитал, принадлежавший Юлии Шестаковой, перешел к Игорю Шестакову. Пост директора по-прежнему занимает Наталья Азаренко.
«Лакоше» — крупное предприятие, которое занимается производством «какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Его выручка за 2023 год превысила 1,3 млрд рублей. Юлия Шестакова остается единственным учредителем омской кондитерской компании «Сладуница и К» и фирмы «Давичи», которая производит детские игрушки в Сочи. Благодаря этим активам она принадлежит к числу богатейших омичек: в последней версии Топа-богатых от Города55 Шестакова заняла 15-ю строку. Игорь Шестаков, единственный бенефициар просто «Сладуницы», в том же рейтинге стал 42-м.