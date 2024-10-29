В омском «Лакоше» сменился учредитель

«Лакоше» — крупное предприятие, которое занимается производством «какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Его выручка за 2023 год превысила 1,3 млрд рублей. Юлия Шестакова остается единственным учредителем омской кондитерской компании «Сладуница и К» и фирмы «Давичи», которая производит детские игрушки в Сочи. Благодаря этим активам она принадлежит к числу богатейших омичек: в последней версии Топа-богатых от Города55 Шестакова заняла 15-ю строку. Игорь Шестаков, единственный бенефициар просто «Сладуницы», в том же рейтинге стал 42-м.