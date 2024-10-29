В Омске появится Центр настольного тенниса

Сегодня на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» заложили камень под строительство Центра настольного тенниса. Комплекс будет состоять из двух быстровозводимых блоков, соединенных в одно здание. Старт работе дали глава региона Виталий Хоценко и вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.