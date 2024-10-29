В Омске появится Центр настольного тенниса

Posted 29 октября, 13:13
Published 29 октября, 13:13
Modified 29 октября, 13:16
Updated 29 октября, 13:16
Сегодня на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» заложили камень под строительство Центра настольного тенниса. Комплекс будет состоять из двух быстровозводимых блоков, соединенных в одно здание. Старт работе дали глава региона Виталий Хоценко и вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.
«Появление специализированного центра даст импульс развитию тенниса, привлечет к занятиям еще больше жителей региона разных возрастов. Новый объект станет хорошим дополнением базы спортшколы олимпийского резерва „Сибирский нефтяник“, на базе которого создан настоящий спортивный кластер, где культивируются разные направления», — рассказал Хоценко.
Отметим, что сейчас в Омске настольным теннисом занимаются более пяти тысяч человек.
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