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Posted 29 октября, 13:13

Published 29 октября, 13:13

Modified 29 октября, 13:16

Updated 29 октября, 13:16

Иллюстрация

В Омске появится Центр настольного тенниса

29 октября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Камень под строительство комплекса сегодня заложили вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков и губернатор Виталий Хоценко.

Сегодня на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» заложили камень под строительство Центра настольного тенниса. Комплекс будет состоять из двух быстровозводимых блоков, соединенных в одно здание. Старт работе дали глава региона Виталий Хоценко и вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.

«Появление специализированного центра даст импульс развитию тенниса, привлечет к занятиям еще больше жителей региона разных возрастов. Новый объект станет хорошим дополнением базы спортшколы олимпийского резерва „Сибирский нефтяник“, на базе которого создан настоящий спортивный кластер, где культивируются разные направления», — рассказал Хоценко.

Отметим, что сейчас в Омске настольным теннисом занимаются более пяти тысяч человек.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Спортсмены#Новости#Спорткомплекс#Олимпийский спорт#Теннис#Настольный теннис
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