В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде

Posted 29 октября, 04:52
Published 29 октября, 04:52
Modified 29 октября, 04:55
Updated 29 октября, 04:55
Омский областной суд объявил о поисках подрядчика для уборки внутренних помещений, прилегающей территории, мытья окон и витражей. Такая заявка сегодня, 29 октября, появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта превышает 2,9 млн рублей. Предложения от исполнителей принимают до 6 ноября.
Контракт рассчитан на 8 месяцев — с января по август включительно. Работа включает в себя сухую и влажную уборку внутри здания, очистку от мусора и снега территории рядом с судом. Раз в месяц необходима генеральная уборка с очисткой мебели и мытьем окон.
Отметим, что общая площадь всех помещений составляет больше 10 тысяч квадратных метров, окон и витражей — больше 2,5 тысяч «квадратов».
Ранее омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории.