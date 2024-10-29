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Posted 29 октября, 04:52

Published 29 октября, 04:52

Modified 29 октября, 04:55

Updated 29 октября, 04:55

В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде

В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде

29 октября 2024, 04:52
Фото: Евгений Игишев.
Сюжет
Госзакупки
Подрядчику за 8 месяцев работы готовы заплатить почти 3 млн рублей.

Омский областной суд объявил о поисках подрядчика для уборки внутренних помещений, прилегающей территории, мытья окон и витражей. Такая заявка сегодня, 29 октября, появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта превышает 2,9 млн рублей. Предложения от исполнителей принимают до 6 ноября.

Контракт рассчитан на 8 месяцев — с января по август включительно. Работа включает в себя сухую и влажную уборку внутри здания, очистку от мусора и снега территории рядом с судом. Раз в месяц необходима генеральная уборка с очисткой мебели и мытьем окон.

Отметим, что общая площадь всех помещений составляет больше 10 тысяч квадратных метров, окон и витражей — больше 2,5 тысяч «квадратов».

Ранее омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории.

Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории
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#Евгений Игишев#Снег#Омск#Суд#Уборка#Контракт#Мусор#Подрядчик#Госзакупки#Территория#Облсуд#Окна#Исполнители
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