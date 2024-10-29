В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде

Контракт рассчитан на 8 месяцев — с января по август включительно. Работа включает в себя сухую и влажную уборку внутри здания, очистку от мусора и снега территории рядом с судом. Раз в месяц необходима генеральная уборка с очисткой мебели и мытьем окон.