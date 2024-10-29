Стас Васильев заявил, что выбрал бы статус иноагента ради восстановления ютьюб-канала

Posted 29 октября, 16:20
Published 29 октября, 16:20
Modified 29 октября, 16:25
Updated 29 октября, 16:25
За полтора часа выездного выпуска ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин позвонили Максиму Кацу и обсудили блогера Арсена Маркаряна. Николай Соболев рассказал, что позвал последнего на дебаты и назвал их дату. Также участники поговорили про квадроберов, обсудили «дыру размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, разлады внутри оппозиции и кейс Ирины Болгар.
Во время разговора Стасу Васильеву предложили сделать выбор: получить на пару лет статус иноагента или восстановить канал на YouTube. Стас выбрал первый вариант, поскольку, по его словам, его заработок зависит от его аудитории. Стас добавил, что его смотрят и в странах Прибалтики, и на Украине.
Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» набрал более 350 тысяч просмотров за четыре дня на YouTube и в «VK Видео».