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Posted 29 октября, 16:20

Published 29 октября, 16:20

Modified 29 октября, 16:25

Updated 29 октября, 16:25

Стас Васильев заявил, что выбрал бы статус иноагента ради восстановления ютьюб-канала

Стас Васильев заявил, что выбрал бы статус иноагента ради восстановления ютьюб-канала

29 октября 2024, 16:20
В конце прошлой недели, 25 октября, вышел новый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», гостями которого стали Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

За полтора часа выездного выпуска ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин позвонили Максиму Кацу и обсудили блогера Арсена Маркаряна. Николай Соболев рассказал, что позвал последнего на дебаты и назвал их дату. Также участники поговорили про квадроберов, обсудили «дыру размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, разлады внутри оппозиции и кейс Ирины Болгар.

Во время разговора Стасу Васильеву предложили сделать выбор: получить на пару лет статус иноагента или восстановить канал на YouTube. Стас выбрал первый вариант, поскольку, по его словам, его заработок зависит от его аудитории. Стас добавил, что его смотрят и в странах Прибалтики, и на Украине.

Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» набрал более 350 тысяч просмотров за четыре дня на YouTube и в «VK Видео».

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