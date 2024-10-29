Стас Васильев заявил, что выбрал бы статус иноагента ради восстановления ютьюб-канала

Во время разговора Стасу Васильеву предложили сделать выбор: получить на пару лет статус иноагента или восстановить канал на YouTube. Стас выбрал первый вариант, поскольку, по его словам, его заработок зависит от его аудитории. Стас добавил, что его смотрят и в странах Прибалтики, и на Украине.