Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках

Posted 29 октября, 03:24
Published 29 октября, 03:24
Modified 29 октября, 04:18
Updated 29 октября, 04:18
Сегодня, 29 октября, регион накрыло мощным снегопадом вперемешку с дождем, а утром и ночью также наблюдался туман. Омским автомобилистам пришлось с утра очищать свои авто от снега и подготовиться к пробкам на дорогах.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, больше всего заторов традиционно в центре города. Особенно серьезные пробки образовались на улицах Герцена, Орджоникидзе и Фрунзе в районе метромоста. На Красном пути наблюдается затор в сторону центра в районе остановки «Сибзавод». А вот в городке Нефтяников пробок почти не наблюдается.
Сильный затор образовался на Ленинградском мосту в сторону центра, на повороте с Иртышской набережной на Ленинградскую площадь, на Карла Маркса в сторону «Голубого огонька», а также на Масленникова в сторону моста. Также пробки есть на улице Думская в сторону площади Ленина, Маршала Жукова в сторону центра, а также на протяжении всей улицы Богдана Хмельницкого в районе парка аттракционов.
Пробка образовалась на улице 70 лет Октября возле «Континента» и «Фестиваля», длинный затор наблюдается на улице Конева. Заторы есть на Степанца и Лукашевича, улице Дианова. А вот мост в сторону центра свободен для проезда.
Как уже писал Город55, автомобилистов просят обязательно сменить летнюю шину на зимнюю в случае, если они до сих пор этого не сделали.