Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках

Сильный затор образовался на Ленинградском мосту в сторону центра, на повороте с Иртышской набережной на Ленинградскую площадь, на Карла Маркса в сторону «Голубого огонька», а также на Масленникова в сторону моста. Также пробки есть на улице Думская в сторону площади Ленина, Маршала Жукова в сторону центра, а также на протяжении всей улицы Богдана Хмельницкого в районе парка аттракционов.