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Posted 29 октября, 06:38

Published 29 октября, 06:38

Modified 29 октября, 06:48

Updated 29 октября, 06:48

Омичам посоветовали прививаться, чтобы не подцепить опасный риновирус

Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть

29 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI.

Омичам посоветовали прививаться, чтобы не подцепить опасный риновирус

Вакцинация является одним из самых эффективных методов борьбы с вирусами, считают врачи.

Региональный Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, касающиеся заботы омичей о своем здоровье в сезон ОРВИ и гриппа. Как считают специалисты, пока что он не активен. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19.

Расслабляться пока некогда, считают в ведомстве, ведь грипп коварный и может появиться в любой момент. А чтобы избежать этого, важно вовремя поставить прививку.

В нашем регионе продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.

Эпидемиологи рекомендуют поставить прививку от гриппа до ноября, чтобы укрепить иммунитет перед наступлением холодной поры. Остальные рекомендации просты и понятны: мыть руки, проводить влажную уборку, стараться не контактировать с простуженными.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Прививки#Новости#Грипп#Простуда#Заболеваемость#Прививка#Управление Роспотребнадзора
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