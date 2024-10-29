Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть

Региональный Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, касающиеся заботы омичей о своем здоровье в сезон ОРВИ и гриппа. Как считают специалисты, пока что он не активен. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19.