Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть

Posted 29 октября, 06:38
Published 29 октября, 06:38
Modified 29 октября, 06:48
Updated 29 октября, 06:48
Региональный Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, касающиеся заботы омичей о своем здоровье в сезон ОРВИ и гриппа. Как считают специалисты, пока что он не активен. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа и COVID-19.
Расслабляться пока некогда, считают в ведомстве, ведь грипп коварный и может появиться в любой момент. А чтобы избежать этого, важно вовремя поставить прививку.
В нашем регионе продолжается активная вакцинация против гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Уже привито более 743 тысяч человек, включая более 280 тысяч детей.
Эпидемиологи рекомендуют поставить прививку от гриппа до ноября, чтобы укрепить иммунитет перед наступлением холодной поры. Остальные рекомендации просты и понятны: мыть руки, проводить влажную уборку, стараться не контактировать с простуженными.