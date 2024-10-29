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Posted 29 октября, 04:29

Published 29 октября, 04:29

Modified 29 октября, 04:42

Updated 29 октября, 04:42

Житель Омской области напал на женщину с ножом, пытаясь угнать ее автомобиль

Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя

29 октября 2024, 04:29
Фото: 1MI.

Житель Омской области напал на женщину с ножом, пытаясь угнать ее автомобиль

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его собираются заключить под стражу. Сейчас в следственном комитете проводят расследование.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области, в рабочем поселке Марьяновка местный житель обвиняется в покушении на убийство женщины, которая проживает там же.

В ночь на 27 октября около трех часов мужчина сел в автомобиль марки «Рено Флюенс», чтобы попытаться его угнать. Его не смутило то, что внутри сидела 38-летняя хозяйка машины. Обвиняемый решил любым способом присвоить себе иномарку. Он напал на водительницу с ножом и успел нанести ей несколько ударов. К счастью, женщина оказалась не из робких, она активно сопротивлялась агрессивному сопернику, каким-то образом выбежала из машины и отправилась в полицию, сообщив им о случившемся.

Фото: Следственный комитет Омской области

Только после этого смелая женщина отправилась в больницу за первой помощью. В это время ее оппонент уже был за рулем присвоенного авто и направлялся по дороге «Иртыш» в неизвестном направлении, но в районе деревни Спартак Москаленского района не справился с управлением и съехал в кювет. Здесь его и задержали полицейские.

Следователи расследуют обстоятельства уголовного дела, которое завели на злоумышленника. Его собираются заключить под стражу, чтобы никуда не сбежал.

Ранее Город55 писал о резонансном случае, который произошел в омском государственном университете. Молодой человек, который несколько раз пытался сдать экзамен, но не смог этого сделать, напал на преподавателя с перцовкой. Его уже задержала полиция.

В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Угон автомобиля#Нападение#Новости#Марьяновский район#Следствие#Марьяновка
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