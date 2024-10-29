Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя

В ночь на 27 октября около трех часов мужчина сел в автомобиль марки «Рено Флюенс», чтобы попытаться его угнать. Его не смутило то, что внутри сидела 38-летняя хозяйка машины. Обвиняемый решил любым способом присвоить себе иномарку. Он напал на водительницу с ножом и успел нанести ей несколько ударов. К счастью, женщина оказалась не из робких, она активно сопротивлялась агрессивному сопернику, каким-то образом выбежала из машины и отправилась в полицию, сообщив им о случившемся.