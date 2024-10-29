Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупреждает о серьезной угрозе, связанной с активностью клещей в регионе. По состоянию на 25 октября 2024 года, в медицинские учреждения обратились 4279 человек, среди которых 1328 детей, с укусами этих опасных насекомых. Клещи известны как переносчики различных инфекционных заболеваний, и их активность в этом году вызывает особую тревогу среди медиков и властей.