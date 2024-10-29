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Posted 29 октября, 08:23

Published 29 октября, 08:23

Modified 29 октября, 08:36

Updated 29 октября, 08:36

В Омской области зарегистрировали 13 случаев заражения клещевым энцефалитом

Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита

29 октября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области зарегистрировали 13 случаев заражения клещевым энцефалитом

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о тревожной ситуации, связанной с активностью клещей, которая привела к обращению 4279 человек за медицинской помощью.

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупреждает о серьезной угрозе, связанной с активностью клещей в регионе. По состоянию на 25 октября 2024 года, в медицинские учреждения обратились 4279 человек, среди которых 1328 детей, с укусами этих опасных насекомых. Клещи известны как переносчики различных инфекционных заболеваний, и их активность в этом году вызывает особую тревогу среди медиков и властей.

С начала года в Омской области зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита, 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза. Клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное заболевание, которое может иметь серьезные последствия для здоровья человека. Вакцинация против этого заболевания является ключевым элементом профилактики, и на сегодняшний день более 96 тысяч жителей Омской области уже прошли вакцинацию.

Для обеспечения безопасности населения в регионе проводится активный мониторинг активности клещей. Специалисты исследовали более 4,7 тысяч особей, и результаты показали, что уровень зараженности вирусом энцефалита составляет 1,6%. В этом году также завершены плановые противоклещевые обработки на площади 1920 гектаров, а акарицидные обработки проведены на 3492 гектарах.

Напомним, что ранее прошло совещание с участием представителей Минздрава, Росздравнадзора и федерального инспектора, где обсуждались результаты национального проекта «Здравоохранение», включая работу санитарной авиации. За шесть лет омские медики совершили 1700 вылетов в отдаленные районы на вертолетах.

1700 вылетов к пациентам: в Омске рассказали о работе санитарной авиации
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