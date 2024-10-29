Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей

Правоохранители выяснят, почему в районе вовремя не предприняли меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия и бездействие ответственных лиц ресурсоснабжающей организации.