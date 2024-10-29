Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей

Posted 29 октября, 02:42
Published 29 октября, 02:42
Modified 29 октября, 03:03
Updated 29 октября, 03:03
В Знаменском районе Омской области проведут проверку по фактам сообщений из СМИ, согласно которым в поселении отсутствует отопление. В следственном комитете РФ организуют доследственную проверку по всем обстоятельствам.
Предварительно установлено, что в детском саду, школе, центральной районной больнице и доме престарелых отсутствуют тепло и горячая вода из-за проблем с запасами угля у ресурсоснабжающей организации МУП «Знаменское ЖКХ».
Правоохранители выяснят, почему в районе вовремя не предприняли меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия и бездействие ответственных лиц ресурсоснабжающей организации.
Как уже писал Город55, глава Знаменского района Сергей Максимов рассказал, что отопительный сезон начался с перебоями, на предприятии купили твердое топливо, но котельные не справились с нагрузкой.