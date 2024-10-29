gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 02:42

Published 29 октября, 02:42

Modified 29 октября, 03:03

Updated 29 октября, 03:03

В следкоме РФ проверят, почему замерзают жители Омской области

Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей

29 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI.

В следкоме РФ проверят, почему замерзают жители Омской области

В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.

В Знаменском районе Омской области проведут проверку по фактам сообщений из СМИ, согласно которым в поселении отсутствует отопление. В следственном комитете РФ организуют доследственную проверку по всем обстоятельствам.

Предварительно установлено, что в детском саду, школе, центральной районной больнице и доме престарелых отсутствуют тепло и горячая вода из-за проблем с запасами угля у ресурсоснабжающей организации МУП «Знаменское ЖКХ».

Правоохранители выяснят, почему в районе вовремя не предприняли меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия и бездействие ответственных лиц ресурсоснабжающей организации.

Как уже писал Город55, глава Знаменского района Сергей Максимов рассказал, что отопительный сезон начался с перебоями, на предприятии купили твердое топливо, но котельные не справились с нагрузкой.

Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Здоровье#ЖКХ#Омск#Омская область#Следственный комитет#Теплоснабжение#Отопление#Безопасность#Проверка#Новости#Знаменский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика