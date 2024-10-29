К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам

В программу конференции вошло несколько важных мероприятий: избрание делегатов, которые приняли участие в XIV Съезде партии в Москве, а также награждение благодарственными письмами сразу нескольких членов партии. Ими были отмечены член Совета РО и член Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России Радик Миниханов — за выполнение гуманитарной миссии по оказанию помощи жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка; член Совета реготделения партии и председатель отделения партии в Ленинском округе Виталий Торопов — за реализацию социально-значимых проектов и вклад в развитие системы духовно-нравственных ценностей населения, а также председатель отделения партии в Калачинском районе Николай Проскура — за гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.