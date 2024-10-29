К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам

Posted 29 октября, 10:05
Published 29 октября, 10:05
Modified 29 октября, 10:07
Updated 29 октября, 10:07
28 октября исполнилось 18 лет партии «Справедливая Россия — За правду». В минувшие выходные на XIV съезде в Москве лидер партии Сергей Миронов объявил об обновлении идеологии на патриотический социализм. В телеграмме президента съезду СРЗП, также было отмечено: «C первых дней создания ваша партия занимает твердую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости». Путин пожелал эсэрам реализации всех намеченных планов «на благо России и нашего народа».
В Омске также недавно прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», объединившая делегатов как из местных отделений, так и представителей отделений партии в районах Омской области и городских административных округов.
В программу конференции вошло несколько важных мероприятий: избрание делегатов, которые приняли участие в XIV Съезде партии в Москве, а также награждение благодарственными письмами сразу нескольких членов партии. Ими были отмечены член Совета РО и член Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России Радик Миниханов — за выполнение гуманитарной миссии по оказанию помощи жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка; член Совета реготделения партии и председатель отделения партии в Ленинском округе Виталий Торопов — за реализацию социально-значимых проектов и вклад в развитие системы духовно-нравственных ценностей населения, а также председатель отделения партии в Калачинском районе Николай Проскура — за гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.
Однако главной темой конференции стали вопросы подготовки к предстоящим выборам в Советы депутатов муниципальных округов, запланированных на декабрь этого года. В ходе них избиратели определят состав Советов депутатов в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском и Москаленском, а также Называевском и Тевризском муниципальных округах. Кроме того, согласно данным партии, в настоящее время интересы партии «Справедливая Россия» в них представляет 41 депутат.
Председатель регионального отделения партии Андрей Жуковский отметил важность этого события и объявил, что ответственным за блок декабрьских выборов назначен Владимир Гуселетов. Результаты социологических опросов демонстрируют высокий уровень доверия избирателей — у «Справедливой России» есть все шансы проявить себя лучшим образом в результатах выборов.
Усиливает интерес и факт того, что Владимир Гуселетов взял на себя персональную ответственность за каждый этап подготовки к избирательной кампании — от подбора кандидатов до формирования состава наблюдателей от партии на избирательных участках. «Справедливая Россия» рассчитывает на обеспечение избрания не менее 1-2 депутатов от партии в каждом представительном органе власти.
Также на конференции состоялось выступление кандидата в депутаты Омского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 Игоря Басова, представившего делегатам результаты выборов, состоявшихся 8 сентября, и кроме того, поделился своим опытом кандидата.
В завершении заседания участники отметили важность совместной работы на всех уровнях партии, а также обсудили планы и направления оперативной деятельности регионального отделения.