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Posted 29 октября, 10:05

Published 29 октября, 10:05

Modified 29 октября, 10:07

Updated 29 октября, 10:07

К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам

К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам

29 октября 2024, 10:05
Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия».
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Выборы
Выборы в Советы депутатов муниципальных округов запланированы на декабрь этого года. Они пройдут в 7 муниципальных округах Омской области.

28 октября исполнилось 18 лет партии «Справедливая Россия — За правду». В минувшие выходные на XIV съезде в Москве лидер партии Сергей Миронов объявил об обновлении идеологии на патриотический социализм. В телеграмме президента съезду СРЗП, также было отмечено: «C первых дней создания ваша партия занимает твердую патриотическую позицию, последовательно отстаивает базовые ценности социальной справедливости». Путин пожелал эсэрам реализации всех намеченных планов «на благо России и нашего народа».

В Омске также недавно прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», объединившая делегатов как из местных отделений, так и представителей отделений партии в районах Омской области и городских административных округов.

В программу конференции вошло несколько важных мероприятий: избрание делегатов, которые приняли участие в XIV Съезде партии в Москве, а также награждение благодарственными письмами сразу нескольких членов партии. Ими были отмечены член Совета РО и член Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России Радик Миниханов — за выполнение гуманитарной миссии по оказанию помощи жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка; член Совета реготделения партии и председатель отделения партии в Ленинском округе Виталий Торопов — за реализацию социально-значимых проектов и вклад в развитие системы духовно-нравственных ценностей населения, а также председатель отделения партии в Калачинском районе Николай Проскура — за гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.

Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»

Однако главной темой конференции стали вопросы подготовки к предстоящим выборам в Советы депутатов муниципальных округов, запланированных на декабрь этого года. В ходе них избиратели определят состав Советов депутатов в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском и Москаленском, а также Называевском и Тевризском муниципальных округах. Кроме того, согласно данным партии, в настоящее время интересы партии «Справедливая Россия» в них представляет 41 депутат.

Председатель регионального отделения партии Андрей Жуковский отметил важность этого события и объявил, что ответственным за блок декабрьских выборов назначен Владимир Гуселетов. Результаты социологических опросов демонстрируют высокий уровень доверия избирателей — у «Справедливой России» есть все шансы проявить себя лучшим образом в результатах выборов.

Усиливает интерес и факт того, что Владимир Гуселетов взял на себя персональную ответственность за каждый этап подготовки к избирательной кампании — от подбора кандидатов до формирования состава наблюдателей от партии на избирательных участках. «Справедливая Россия» рассчитывает на обеспечение избрания не менее 1-2 депутатов от партии в каждом представительном органе власти.

Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»

Также на конференции состоялось выступление кандидата в депутаты Омского городского Совета седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 Игоря Басова, представившего делегатам результаты выборов, состоявшихся 8 сентября, и кроме того, поделился своим опытом кандидата.

В завершении заседания участники отметили важность совместной работы на всех уровнях партии, а также обсудили планы и направления оперативной деятельности регионального отделения.

Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»
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