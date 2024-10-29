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Posted 29 октября, 07:51

Published 29 октября, 07:51

Modified 29 октября, 07:59

Updated 29 октября, 07:59

В Омске цены на фрукты, мясо и лечение зубов стали расти медленнее

Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее

29 октября 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске цены на фрукты, мясо и лечение зубов стали расти медленнее

Сардельки, мясо птицы и сосиски стали дорожать не так быстро, как раньше.

В Омской области наблюдается замедление инфляции: в сентябре она составила всего 9%, рассказали в отделении Центробанка. Как отметил управляющий Владимир Антипов, причин для этого несколько: инфляцию удается сдерживать благодаря широкому выбору импортных фруктов, а также увеличению производства на хозяйстве омских фермеров, благодаря чему цены на сосиски, сардельки и птицу стали расти не так быстро.

Фото: Пресс-служба Центробанка РФ

Также замедляются темпы роста цен на некоторые непродовольственные товары. В сентябре подешевели иномарки с пробегом, так как один из региональных автодилеров устроил распродажу своих запасов. Техника стала дорожать медленнее благодаря новым азиатским брендам, которые представлены в омских магазинах.

Кроме того, замедлился рост цен на стоматологические услуги. В сентябре прошлого года клиники были вынуждены переносить затраты на закупку импортных материалов и оборудования в стоимость услуг. В этом году же цены на стоматологические услуги, например, на изготовление протезов и коронок, не пересматривались.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,5-5% в следующем году и вернется к цели в 4% в 2026 году.

Ранее Город55 писал про то, что ключевая ставка повысилась до 21% из-за высокой инфляции в РФ. Эксперты считают, что это не предел и она вырастет и дальше. При этом ряд продуктов на полках в магазинах продолжает дорожать. Также Город55 сообщал о планах омского правительства увеличить зарплату жителей в 2027 году. Ожидается, что средняя зарплата омича составит порядка 77 тысяч.

Ключевая ставка повысилась до 21%: разбираемся, как это отразится на россиянах
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#Кристина Антоносян#Омск#Мясо#Цены#Медицина#Лечение#Инфляция#Фрукты#Продукты#Новости#Стоматология#Прогноз#Автомобили
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