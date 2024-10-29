Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее

Ранее Город55 писал про то, что ключевая ставка повысилась до 21% из-за высокой инфляции в РФ. Эксперты считают, что это не предел и она вырастет и дальше. При этом ряд продуктов на полках в магазинах продолжает дорожать. Также Город55 сообщал о планах омского правительства увеличить зарплату жителей в 2027 году. Ожидается, что средняя зарплата омича составит порядка 77 тысяч.