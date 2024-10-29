Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее

Posted 29 октября, 07:51
Published 29 октября, 07:51
Modified 29 октября, 07:59
Updated 29 октября, 07:59
В Омской области наблюдается замедление инфляции: в сентябре она составила всего 9%, рассказали в отделении Центробанка. Как отметил управляющий Владимир Антипов, причин для этого несколько: инфляцию удается сдерживать благодаря широкому выбору импортных фруктов, а также увеличению производства на хозяйстве омских фермеров, благодаря чему цены на сосиски, сардельки и птицу стали расти не так быстро.
Также замедляются темпы роста цен на некоторые непродовольственные товары. В сентябре подешевели иномарки с пробегом, так как один из региональных автодилеров устроил распродажу своих запасов. Техника стала дорожать медленнее благодаря новым азиатским брендам, которые представлены в омских магазинах.
Кроме того, замедлился рост цен на стоматологические услуги. В сентябре прошлого года клиники были вынуждены переносить затраты на закупку импортных материалов и оборудования в стоимость услуг. В этом году же цены на стоматологические услуги, например, на изготовление протезов и коронок, не пересматривались.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,5-5% в следующем году и вернется к цели в 4% в 2026 году.
Ранее Город55 писал про то, что ключевая ставка повысилась до 21% из-за высокой инфляции в РФ. Эксперты считают, что это не предел и она вырастет и дальше. При этом ряд продуктов на полках в магазинах продолжает дорожать. Также Город55 сообщал о планах омского правительства увеличить зарплату жителей в 2027 году. Ожидается, что средняя зарплата омича составит порядка 77 тысяч.