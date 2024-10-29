Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением

Прокуратура предприняла ряд мер. В первую очередь, было направлено представление директору «Знаменского ЖКХ» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении руководителя предприятия были возбуждены административные дела за нарушение законодательства в сфере теплоснабжения и эксплуатации тепловых сетей. Эти меры направлены на привлечение к ответственности тех, кто не выполняет свои обязательства перед населением.