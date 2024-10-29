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Posted 29 октября, 07:05

Published 29 октября, 07:05

Modified 29 октября, 07:07

Updated 29 октября, 07:07

Директора ЖКХ в Омской области привлекли к ответственности из-за холода

Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением

29 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI.

Директора ЖКХ в Омской области привлекли к ответственности из-за холода

Прокуратура инициировала административные дела против директора «Знаменского ЖКХ» после выявления нарушений в подаче тепла в многоквартирные дома и учреждения.

В Знаменском районе Омской области возникла серьезная проблема с теплоснабжением, что привело к ухудшению условий жизни для местных жителей. Ранее прокуратура региона, обеспокоенная ситуацией, инициировала проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Знаменское ЖКХ», которое отвечает за подачу тепла в жилые и социальные объекты.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не соблюдает необходимые нормы и правила, что стало причиной снижения температуры.

Прокуратура предприняла ряд мер. В первую очередь, было направлено представление директору «Знаменского ЖКХ» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении руководителя предприятия были возбуждены административные дела за нарушение законодательства в сфере теплоснабжения и эксплуатации тепловых сетей. Эти меры направлены на привлечение к ответственности тех, кто не выполняет свои обязательства перед населением.

Благодаря вмешательству прокуратуры, начата организация поставок твердого топлива, а также запущены резервные котлы на теплоисточниках.

Напомним, что этим летом в Омской области наблюдались перебои с горячей водой, что вызвало вопросы у жителей. В эфире ГТРК «Иртыш» Артур Ахмалетдинов из прокуратуры области объяснил, что количество аварий на теплосетях выросло на 30% из-за неудовлетворительной работы «Тепловой компании», связанной с недостаточным финансированием.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура#Нарушения#Теплоснабжение#Отопление#Температура#Знаменский район#Муниципальное предприятие#Жилищно-коммунальное хозяйство
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