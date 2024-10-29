Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением

Posted 29 октября, 07:05
Published 29 октября, 07:05
Modified 29 октября, 07:07
Updated 29 октября, 07:07
В Знаменском районе Омской области возникла серьезная проблема с теплоснабжением, что привело к ухудшению условий жизни для местных жителей. Ранее прокуратура региона, обеспокоенная ситуацией, инициировала проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Знаменское ЖКХ», которое отвечает за подачу тепла в жилые и социальные объекты.
В ходе проверки было установлено, что предприятие не соблюдает необходимые нормы и правила, что стало причиной снижения температуры.
Прокуратура предприняла ряд мер. В первую очередь, было направлено представление директору «Знаменского ЖКХ» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении руководителя предприятия были возбуждены административные дела за нарушение законодательства в сфере теплоснабжения и эксплуатации тепловых сетей. Эти меры направлены на привлечение к ответственности тех, кто не выполняет свои обязательства перед населением.
Благодаря вмешательству прокуратуры, начата организация поставок твердого топлива, а также запущены резервные котлы на теплоисточниках.
Напомним, что этим летом в Омской области наблюдались перебои с горячей водой, что вызвало вопросы у жителей. В эфире ГТРК «Иртыш» Артур Ахмалетдинов из прокуратуры области объяснил, что количество аварий на теплосетях выросло на 30% из-за неудовлетворительной работы «Тепловой компании», связанной с недостаточным финансированием.