Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области

Posted 29 октября, 13:43
Published 29 октября, 13:43
Modified 29 октября, 13:46
Updated 29 октября, 13:46
Глава СК России Александр Бастрыкин проследит за ходом проверки, которая началась в Знаменском районе Омской области из-за проблем с отоплением. Напомним, что сейчас в селе Знаменское без тепла остаются детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых.
Региональный следственный комитет предварительно установил, что отопления в учреждениях нет из-за недостатка угля у МУП «Знаменское ЖКХ». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву представить ему доклад о ходе проверки и ее результатах.
Ранее Тарскому и Тевризскому районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону.