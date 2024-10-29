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Posted 29 октября, 13:43

Published 29 октября, 13:43

Modified 29 октября, 13:46

Updated 29 октября, 13:46

Иллюстрация

Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области

29 октября 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Глава следственного комитета затребовал доклад о проверке в Знаменском районе, где без тепла остаются несколько социальных учреждений.

Глава СК России Александр Бастрыкин проследит за ходом проверки, которая началась в Знаменском районе Омской области из-за проблем с отоплением. Напомним, что сейчас в селе Знаменское без тепла остаются детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых.

Региональный следственный комитет предварительно установил, что отопления в учреждениях нет из-за недостатка угля у МУП «Знаменское ЖКХ». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву представить ему доклад о ходе проверки и ее результатах.

Ранее Тарскому и Тевризскому районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону.

Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Следственные органы#Следственное управление
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