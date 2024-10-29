Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области

Глава СК России Александр Бастрыкин проследит за ходом проверки, которая началась в Знаменском районе Омской области из-за проблем с отоплением. Напомним, что сейчас в селе Знаменское без тепла остаются детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых.