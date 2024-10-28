Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Posted 28 октября, 03:02
Published 28 октября, 03:02
Modified 28 октября, 03:09
Updated 28 октября, 03:09
В Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий, который действует до 11:00 28 октября, рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Это означает, что в атмосферном воздухе медленно рассеиваются вредные вещества, из-за чего предприятия переводят на более тихий режим работы.
Однако омичи неоднократно уличали заводы в пренебрежении этими правилами. Как уже писал Город55, во время такого режима жители замечали сильные выбросы в виде густого дыма и тумана. Загрязнения попали на камеры омичей. Больше всего жалоб на загрязненный воздух поступает из городка Нефтяников и Левого берега, также наблюдаются жалобы на центр.
Также согласно данным синоптиков, сегодня, 28 октября, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. А 29 и 30 октября он снизится.
Как уже писал Город55, на этой неделе в городе ожидается прохладная и пасмурная погода, преимущественно без осадков.