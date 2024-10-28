Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Однако омичи неоднократно уличали заводы в пренебрежении этими правилами. Как уже писал Город55, во время такого режима жители замечали сильные выбросы в виде густого дыма и тумана. Загрязнения попали на камеры омичей. Больше всего жалоб на загрязненный воздух поступает из городка Нефтяников и Левого берега, также наблюдаются жалобы на центр.