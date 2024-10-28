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Posted 28 октября, 03:02

Published 28 октября, 03:02

Modified 28 октября, 03:09

Updated 28 октября, 03:09

В Омской области в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

28 октября 2024, 03:02
Фото: gorod55.ru

В Омской области в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Утром по всему городу ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

В Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий, который действует до 11:00 28 октября, рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Это означает, что в атмосферном воздухе медленно рассеиваются вредные вещества, из-за чего предприятия переводят на более тихий режим работы.

Однако омичи неоднократно уличали заводы в пренебрежении этими правилами. Как уже писал Город55, во время такого режима жители замечали сильные выбросы в виде густого дыма и тумана. Загрязнения попали на камеры омичей. Больше всего жалоб на загрязненный воздух поступает из городка Нефтяников и Левого берега, также наблюдаются жалобы на центр.

Также согласно данным синоптиков, сегодня, 28 октября, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. А 29 и 30 октября он снизится.

Как уже писал Город55, на этой неделе в городе ожидается прохладная и пасмурная погода, преимущественно без осадков.

По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Промышленность#Новости#Дым#Туман#Вредные вещества#Синоптики#Обь-Иртышское УГМС#Загрязнение атмосферного воздуха#Режим неблагоприятных метеоусловий
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