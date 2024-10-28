Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников

Posted 28 октября, 11:39
Published 28 октября, 11:39
Modified 28 октября, 13:21
Updated 28 октября, 13:21
В департаменте образования Городу55 предоставили новые данные по заболеваемости в школах и детских садах. По информации ведомства, на понедельник, 28 октября, образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 733 классах 44 школ. Что касается детсадовцев: на изоляции находятся воспитанники 31 групп в 23 детских садах. Напомним, что еще перед выходными ситуация с детьми на карантине была немного иная. По данным на 25 октября на изоляции находились ученики 997 классов.
Родители омских школьников пожаловались Городу55, что на карантине загружают детей намного больше, чем в школе. Из-за того, что образовательные учреждения закрыты, ученики выполняют задания дома.
«Школа 94. 5 класс. Учителя обалдели совсем. Мы целыми днями только уроки делаем. Это жесть. Посмотрела классные работы в школе — так там по три строчки. Решили впихнуть в этот карантин невпихуемое. На родителей всё сбагрили. Мы сначала полдня ищем, что нам задали. Ещё и тетради на проверку носим. Это записки из сумасшедшего дома, никак иначе», — пожаловалась омичка Юлия.
Отметим, что на сегодняшний день целиком закрыты 15 образовательных учреждений: № 15, 24, 32, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 140, 144. Кроме того, с этого понедельника в большинстве школ региона начинаются осенние каникулы. Это касается тех детей, которые учатся по четвертям. В связи с этим к началу ноября ситуация с заболеваемостью может измениться в лучшую сторону.
По прогнозам заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николая Николаева, сезонный пик заболеваемости ОРВИ придется в ноябре–декабре. Затем в январе, когда будут новогодние выходные и зимние каникулы, снизится, но в феврале–марте число заболевших вновь начнет увеличиваться.
«Вакцинироваться нужно обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом — это связано с тем, что вакцины защищают от 4-6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40-60 видов», — посоветовал специалист.