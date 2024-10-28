Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников

В департаменте образования Городу55 предоставили новые данные по заболеваемости в школах и детских садах. По информации ведомства, на понедельник, 28 октября, образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 733 классах 44 школ. Что касается детсадовцев: на изоляции находятся воспитанники 31 групп в 23 детских садах. Напомним, что еще перед выходными ситуация с детьми на карантине была немного иная. По данным на 25 октября на изоляции находились ученики 997 классов.