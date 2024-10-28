В Севастополе трагически погиб актер сериала «Сваты»

Posted 28 октября, 10:41
Published 28 октября, 10:41
Modified 28 октября, 10:43
Updated 28 октября, 10:43
27 октября ушел из жизни актер Александр Шпаковский. Через две недели, 10 ноября, ему должно было исполнится 49 лет. О смерти мужчины сообщили в официальном сообществе драматического театра Черноморского флота им. Бориса Лавренева, в котором он служил.
«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. Севастопольские зрители помнят Максима Александровича по ролям в спектаклях театра: Куклин — „Ты нужен морю“, А.Штейн; Жевакин — „Женитьба“, Н. В. Гоголь и других», — написали в пресс-службе театра.
Максим Шпаковский родился в 1975 году в Севастополе, там же окончил филиал Ярославского государственного театрального института.
На сцене драматического театра Черноморского флота Шпаковский перевоплощался в официанта из спектакля «№13» Рэя Куни, начальника стражи из «Рыцарских страстей», Валентина Красногорова и Максимыча — героя «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Кроме того, актер принял участие в более чем 40 кинолентах, сыграв эпизодические роли. Например, зрители могут знать его по роли в сериале «Сваты».
Причина смерти Максима Шпаковского — ДТП. Авария произошла в ночь на 25 октября, после нее актера экстренно госпитализировали, но спасти не смогли, пишут «Известия».
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