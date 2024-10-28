В Севастополе трагически погиб актер сериала «Сваты»

На сцене драматического театра Черноморского флота Шпаковский перевоплощался в официанта из спектакля «№13» Рэя Куни, начальника стражи из «Рыцарских страстей», Валентина Красногорова и Максимыча — героя «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Кроме того, актер принял участие в более чем 40 кинолентах, сыграв эпизодические роли. Например, зрители могут знать его по роли в сериале «Сваты».