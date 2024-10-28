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Posted 28 октября, 10:41

Published 28 октября, 10:41

Modified 28 октября, 10:43

Updated 28 октября, 10:43

Максим Шпаковский

В Севастополе трагически погиб актер сериала «Сваты»

28 октября 2024, 10:41
Фото: Драматический театр имени Бориса Лаврентьева ЧФ РФ
Максим Шпаковский
Максим Шпаковский умер после ДТП, через две недели актеру должно было исполниться 49 лет.

27 октября ушел из жизни актер Александр Шпаковский. Через две недели, 10 ноября, ему должно было исполнится 49 лет. О смерти мужчины сообщили в официальном сообществе драматического театра Черноморского флота им. Бориса Лавренева, в котором он служил.

«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. Севастопольские зрители помнят Максима Александровича по ролям в спектаклях театра: Куклин — „Ты нужен морю“, А.Штейн; Жевакин — „Женитьба“, Н. В. Гоголь и других», — написали в пресс-службе театра.
Максим ШпаковскийМаксим Шпаковский
Максим Шпаковский. Фото: Драматический театр имени Бориса Лаврентьева ЧФ РФ. Создан в 1932 г в г. Севастополе. Репертуар. События. Премьеры.

Максим Шпаковский родился в 1975 году в Севастополе, там же окончил филиал Ярославского государственного театрального института.

На сцене драматического театра Черноморского флота Шпаковский перевоплощался в официанта из спектакля «№13» Рэя Куни, начальника стражи из «Рыцарских страстей», Валентина Красногорова и Максимыча — героя «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. Кроме того, актер принял участие в более чем 40 кинолентах, сыграв эпизодические роли. Например, зрители могут знать его по роли в сериале «Сваты».

Максим Шпаковский на сценеМаксим Шпаковский на сцене
Максим Шпаковский на сцене. Фото: Драматический театр имени Бориса Лаврентьева ЧФ РФ

Причина смерти Максима Шпаковского — ДТП. Авария произошла в ночь на 25 октября, после нее актера экстренно госпитализировали, но спасти не смогли, пишут «Известия».

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#Анастасия Баянова#Россия#Развлечения#Новости#КЦ
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