В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции

Posted 28 октября, 09:32
Published 28 октября, 09:32
Modified 28 октября, 09:34
Updated 28 октября, 09:34
На станции Комбинатская 54-летний мужчина стал жертвой несчастного случая на железнодорожных путях. Это произошло в момент, когда состав начинал движение.
Согласно информации, поступившей в дежурную часть Омского линейного управления МВД России, инцидент произошел накануне. По предварительным данным, мужчина находился на территории станции. Он предпринял попытку пройти под вагоном, который уже начал движение. К сожалению, это решение обернулось трагедией — мужчина получил серьезные травмы и, несмотря на попытки оказать помощь, скончался на месте происшествия.
На место трагедии оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции, которые начали сбор доказательств и выяснение обстоятельств произошедшего. В настоящее время материалы дела переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, где будет проведено дальнейшее расследование.
Ранее, напомним, произошел еще один подобный случай на железной дороге. Тогда мужчина погиб в попытке перейти железную дорогу у станции Жатва.