gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 09:32

Published 28 октября, 09:32

Modified 28 октября, 09:34

Updated 28 октября, 09:34

В Омске погиб мужчина при попытке пересечь железнодорожные пути

В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции

28 октября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

В Омске погиб мужчина при попытке пересечь железнодорожные пути

Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.

На станции Комбинатская 54-летний мужчина стал жертвой несчастного случая на железнодорожных путях. Это произошло в момент, когда состав начинал движение.

Согласно информации, поступившей в дежурную часть Омского линейного управления МВД России, инцидент произошел накануне. По предварительным данным, мужчина находился на территории станции. Он предпринял попытку пройти под вагоном, который уже начал движение. К сожалению, это решение обернулось трагедией — мужчина получил серьезные травмы и, несмотря на попытки оказать помощь, скончался на месте происшествия.

На место трагедии оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции, которые начали сбор доказательств и выяснение обстоятельств произошедшего. В настоящее время материалы дела переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, где будет проведено дальнейшее расследование.

Ранее, напомним, произошел еще один подобный случай на железной дороге. Тогда мужчина погиб в попытке перейти железную дорогу у станции Жатва.

Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Травмы#Несчастный случай#Вагоны#Новости#Трагедия#Следствие#Погибший#МВД России#Железнодорожная станция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика