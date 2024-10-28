В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции

Согласно информации, поступившей в дежурную часть Омского линейного управления МВД России, инцидент произошел накануне. По предварительным данным, мужчина находился на территории станции. Он предпринял попытку пройти под вагоном, который уже начал движение. К сожалению, это решение обернулось трагедией — мужчина получил серьезные травмы и, несмотря на попытки оказать помощь, скончался на месте происшествия.