В Омске обновили вывеску известного кондитерского магазина «Аленка»

Как стало известно Городу55, в Омске в городке Нефтяников обновили вывеску магазина кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» и шоколада «Аленка». Раньше на вывеске было устаревшее изображение логотипа компании. Новая вывеска оформлена в более современном стиле. Прежняя вывеска время от времени пугала омичей устрашающим видом в темное время суток.