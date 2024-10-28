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Posted 28 октября, 09:18

Published 28 октября, 09:18

Modified 28 октября, 09:38

Updated 28 октября, 09:38

В Омске обновили вывеску известного кондитерского магазина «Аленка»

В Омске обновили вывеску известного кондитерского магазина «Аленка»

28 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Изображение логотипа стало более минималистичным и современным.

Как стало известно Городу55, в Омске в городке Нефтяников обновили вывеску магазина кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» и шоколада «Аленка». Раньше на вывеске было устаревшее изображение логотипа компании. Новая вывеска оформлена в более современном стиле. Прежняя вывеска время от времени пугала омичей устрашающим видом в темное время суток.

Напомним, что магазин находится по проспекту Мира неподалеку от остановки «КДЦ Кристалл». Всего в Омске работает два таких филиала, второй магазин находится в ТЦ «Мега». В магазине можно приобрести шоколад, конфеты, печенье, мармелад, трюфель и другие разнообразные сладости.

Фото: Город55

Как уже писал Город55, в Советском округе также открылся магазин атрибутики Forward, который восстановился после пожара и готов принимать гостей.

Напомним, что по проспекту Мира также находится филиал известной сети пиццерии. В кафе пожаловались на постоянные подтопления, в которых руководство обвинило АО «Тепловая компания». После этого на место несколько раз выезжали сотрудники предприятия, устраняя неполадки на сетях.

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#Кристина Антоносян#Омск#Конфеты#Тепловая компания#Новости#Печенье#Сладости
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