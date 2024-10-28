В Омске обновили вывеску известного кондитерского магазина «Аленка»

Posted 28 октября, 09:18
Published 28 октября, 09:18
Modified 28 октября, 09:38
Updated 28 октября, 09:38
Как стало известно Городу55, в Омске в городке Нефтяников обновили вывеску магазина кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» и шоколада «Аленка». Раньше на вывеске было устаревшее изображение логотипа компании. Новая вывеска оформлена в более современном стиле. Прежняя вывеска время от времени пугала омичей устрашающим видом в темное время суток.
Напомним, что магазин находится по проспекту Мира неподалеку от остановки «КДЦ Кристалл». Всего в Омске работает два таких филиала, второй магазин находится в ТЦ «Мега». В магазине можно приобрести шоколад, конфеты, печенье, мармелад, трюфель и другие разнообразные сладости.
Как уже писал Город55, в Советском округе также открылся магазин атрибутики Forward, который восстановился после пожара и готов принимать гостей.
Напомним, что по проспекту Мира также находится филиал известной сети пиццерии. В кафе пожаловались на постоянные подтопления, в которых руководство обвинило АО «Тепловая компания». После этого на место несколько раз выезжали сотрудники предприятия, устраняя неполадки на сетях.