В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов

Posted 28 октября, 13:04
Published 28 октября, 13:04
Modified 28 октября, 13:18
Updated 28 октября, 13:18
В Большереченском зоопарке рассказали о пополнении в семьях маралов, потомство принесли самки Мила и Алтайка. Сейчас их детеныши изучают жилище, а сами матери, тем временем, охраняют окрестности.
В зоопарке также рассказали несколько интересных фактов о жизни маралов и их потомства: например, самки не подпускают к себе не своих детенышей и могут различать их в стае по запаху.
«Пока теленок бодрствует, самка очень мало кормится, все ее внимание направлено на патрулирование окрестностей. Сегодня утром мы решили лишний раз побаловать наше „ушастое семейство“ полезным тортиком. Мамы и их сеголетки были довольны!» — добавили в пресс-службе зоопарка.
Напомним, что недавно у павлинов из Большереченского зоопарка начался период ухаживания за самками. В это время они демонстрируют им свои яркие хвосты и готовятся к созданию потомства.