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Posted 28 октября, 13:04

Published 28 октября, 13:04

Modified 28 октября, 13:18

Updated 28 октября, 13:18

В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов

В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов

28 октября 2024, 13:04
Фото: Большереченский зоопарк
Сейчас детеныши изучают свои владения, а их матери, тем временем, охраняют окрестности.

В Большереченском зоопарке рассказали о пополнении в семьях маралов, потомство принесли самки Мила и Алтайка. Сейчас их детеныши изучают жилище, а сами матери, тем временем, охраняют окрестности.

В зоопарке также рассказали несколько интересных фактов о жизни маралов и их потомства: например, самки не подпускают к себе не своих детенышей и могут различать их в стае по запаху.

«Пока теленок бодрствует, самка очень мало кормится, все ее внимание направлено на патрулирование окрестностей. Сегодня утром мы решили лишний раз побаловать наше „ушастое семейство“ полезным тортиком. Мамы и их сеголетки были довольны!» — добавили в пресс-службе зоопарка.
Фото: Большереченский зоопарк

Напомним, что недавно у павлинов из Большереченского зоопарка начался период ухаживания за самками. В это время они демонстрируют им свои яркие хвосты и готовятся к созданию потомства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Дикие животные#Жизнь в зоопарке#Марал#Маралы
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