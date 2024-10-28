В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта

Тренер добавил, что скорее всего Прохоркин выйдет на лед в ближайшей игре с тольяттинской «Ладой». А вот с дебютом в составе «ястребов» защитника Алекса Гранта придется повременить. Канадскому хоккеисту необходимо сделать рабочую визу.