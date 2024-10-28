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Posted 28 октября, 04:31

Published 28 октября, 04:31

Modified 28 октября, 04:33

Updated 28 октября, 04:33

В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта

В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта

28 октября 2024, 04:31
Фото: ХК Авангард
Главный тренер Сергей Звягин дал характеристику новым игрокам.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин в воскресенье, 27 октября, на послематчевой пресс-конференции прокомментировал подписание новых игроков Николая Прохоркина и Алекса Гранта.

Нападающий Прохоркин ранее играл за «ястребов». Контракт с игроком подписали до конца сезона.

«Да, это наши новые подписания. Николая все омские болельщики знают по прошлому сезону, и, в принципе, знают по его карьере. Он готовится к следующим играм. Мы знаем его характер — это парень такой, не из слабаков. Его физическая готовность сейчас — естественно, никак ты не искусственно не создашь такие условия, как в команде, игровой цикл и так далее. Но он катался в Петербурге. Катался, занимался, готовился, знал, что рано или поздно будет востребован» — рассказал Звягин.

Тренер добавил, что скорее всего Прохоркин выйдет на лед в ближайшей игре с тольяттинской «Ладой». А вот с дебютом в составе «ястребов» защитника Алекса Гранта придется повременить. Канадскому хоккеисту необходимо сделать рабочую визу.

«Алекс — это для усиления нашей защитной линии. Он зарекомендовал себя как очень высокого уровня защитник в этой Лиге. Когда он играл в „Йокерите“ со всеми еще иностранцами — он мне казался одним из топов. И когда в „Барысе“ пошли изменения, мы сразу начали смотреть в его сторону», — сообщил тренер.

В прошлом сезоне Грант получил травму, однако к настоящему времени полностью восстановился.

«По травмам — он сейчас полностью здоров. От травм никто не застрахован. То, что возраст — здесь не по паспорту (Гранту — 35 лет — прим. ред.). Мы знаем, что с его катанием, броском, и игровым мышлением. Естественно, как и все игроки, надеемся, будет здоров, но уверены, что он нам поможет», — заключил Сергей Звягин.

Напомним, вчера омская команда обыграла действующего обладателя Кубка Гагарина со счетом 3:2. Матч с «Металлургом» завершился в овертайме.

Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Травмы#Грант#Мотивация#Петербург
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