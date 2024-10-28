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Posted 28 октября, 03:56

Published 28 октября, 03:56

Modified 28 октября, 04:16

Updated 28 октября, 04:16

В Омске началась длинная шестидневная рабочая неделя

Трудимся шесть дней подряд. В Омской области началась длинная рабочая неделя

28 октября 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney

В Омске началась длинная шестидневная рабочая неделя

Суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного дня.

Сегодня, 28 октября, началась шестидневная рабочая неделя в России. Это решение принято из-за переноса выходного дня, и суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, хоть и сокращенным. Выходной перенесли на 30 апреля следующего года. Теперь омичам придется поработать немного больше, чем они привыкли обычно.

Решение добавить рабочих будней для трудящихся россиян связано с празднованием Дня народного единства, который в этом году будет отмечаться 3 и 4 ноября. В результате, омичи получат возможность отдохнуть целых два дня подряд после напряженной шестидневной рабочей недели. Понедельник тоже будет выходным днем, чтобы омичи смогли восстановить силы после непростой недели.

В ноябре, согласно новому графику, омичи будут иметь 21 рабочий день и 9 выходных из 30 календарных дней. Также перед длинными новогодними каникулами омичам предстоит хорошенько поработать в декабре.

Ранее Город55 сообщал о том, что Омская область оказалась на 17-м месте в рейтинге регионов по уровню научно-технического развития.

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#Кристина Антоносян#Омск#Россия#Новости#День народного единства#Рабочая неделя#Выходной день#Календарь
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