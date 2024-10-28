Трудимся шесть дней подряд. В Омской области началась длинная рабочая неделя

Сегодня, 28 октября, началась шестидневная рабочая неделя в России. Это решение принято из-за переноса выходного дня, и суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, хоть и сокращенным. Выходной перенесли на 30 апреля следующего года. Теперь омичам придется поработать немного больше, чем они привыкли обычно.