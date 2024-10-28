Трудимся шесть дней подряд. В Омской области началась длинная рабочая неделя

Posted 28 октября, 03:56
Published 28 октября, 03:56
Modified 28 октября, 04:16
Updated 28 октября, 04:16
Сегодня, 28 октября, началась шестидневная рабочая неделя в России. Это решение принято из-за переноса выходного дня, и суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, хоть и сокращенным. Выходной перенесли на 30 апреля следующего года. Теперь омичам придется поработать немного больше, чем они привыкли обычно.
Решение добавить рабочих будней для трудящихся россиян связано с празднованием Дня народного единства, который в этом году будет отмечаться 3 и 4 ноября. В результате, омичи получат возможность отдохнуть целых два дня подряд после напряженной шестидневной рабочей недели. Понедельник тоже будет выходным днем, чтобы омичи смогли восстановить силы после непростой недели.
В ноябре, согласно новому графику, омичи будут иметь 21 рабочий день и 9 выходных из 30 календарных дней. Также перед длинными новогодними каникулами омичам предстоит хорошенько поработать в декабре.
Ранее Город55 сообщал о том, что Омская область оказалась на 17-м месте в рейтинге регионов по уровню научно-технического развития.