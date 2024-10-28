Проект «Новый мир»: с чего начиналась дружба России и Туниса

Posted 28 октября, 12:59
Published 28 октября, 12:59
Modified 28 октября, 13:00
Updated 28 октября, 13:00
Дружеские отношения между двумя государствами начались в 1921 году, когда русская эскадра императорского флота прибыла к североафриканскому побережью. Тысячи дворян, спасавшихся от революции, поселились здесь. Их появление оказало значительное влияние на развитие северной Африки. Переселенцы активно строили здесь дома, развивали здравоохранение и образование.
Сотрудничество между Россией и Тунисом продолжается и в настоящее время — в области политики, экономики, туризма.
Глава представительства Россотрудничества в Тунисе Юрий Зайцев подчеркнул, что в настоящее время Россия находится на этапе перезапуска отношений с республикой. В прошлом году страну посетил глава МИДа России Сергей Лавров. Этот визит содействовал увеличению взаимного интереса сторон к сотрудничеству. Тунис заинтересован в инвестиционных проектах из России и открыт для торговли своей продукцией на российском рынке.
Следует отметить, что северная Африка пользуется популярностью среди российских туристов благодаря своему живописному морскому побережью, древним руинам различных эпох и экзотическим растениям — здесь растут тысячи оливковых деревьев. Кроме этого, жители Туниса очень дружелюбны к гостям из РФ.
По словам предпринимателя Мехди Дусса, именно в России он научился такому качеству, как терпеливость.
«Русский народ очень терпеливый, и я научился у них за это время. Не представляете, как я доволен этим. Россия меня не только научила таким вещам, она дала мне образование, семью, друзей — абсолютно всё, что нужно», — поделился бизнесмен.
Тунис — либеральная страна. Здесь не дискриминируют женщин. Президент Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты Христина Романенко сообщила о заключении партнерского соглашения в области космических технологий между тунисской компанией Telnet Holding и “Роскосмосом”.
Напомним, что на территории нынешнего Туниса в древности находился Карфаген. Это государство воевало с Римом за господство в мире. Именно тогда на севере Африки начался первый конфликт между античными державами за однополярный мир.
Новый выпуск документального цикла «Новый мир» называется «Тунис». Он посвящен жизни и отдыху в Тунисе, а также сотрудничеству республики с Россией.