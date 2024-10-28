Один из крупнейших торговцев топливом в Омске начал самоликвидацию

Напомним: Максюта стала единственным учредителем «Максимы» в июне текущего года. До этого компания принадлежала Юрию Белецкому, еще раньше — Дмитрию Елизарову и Алексею Игнатьеву. Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Налоговая потребовала в суде признания «Максимы» несостоятельным должником, а теперь началась ликвидация.