gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 05:16

Published 28 октября, 05:16

Modified 28 октября, 07:01

Updated 28 октября, 07:01

В омской компании «Максима» началась ликвидация

Один из крупнейших торговцев топливом в Омске начал самоликвидацию

28 октября 2024, 05:16
Фото: 1MI

В омской компании «Максима» началась ликвидация

Ирина Максюта превратилась из директора «Максимы» в ее ликвидатора.

В обществе с ограниченной ответственностью «Максима», зарегистрированном в Омске на улице Булатова, началась процедура ликвидации. 25 октября в ЕГРЮЛ была внесена запись об этом решении и о создании ликвидационной комиссии. Компанией по-прежнему управляет Ирина Максюта, но теперь она имеет статус не директора, а ликвидатора.

Напомним: Максюта стала единственным учредителем «Максимы» в июне текущего года. До этого компания принадлежала Юрию Белецкому, еще раньше — Дмитрию Елизарову и Алексею Игнатьеву. Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Налоговая потребовала в суде признания «Максимы» несостоятельным должником, а теперь началась ликвидация.

Один из крупнейших торговцев топливом в Омске сменил учредителя и директора
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм#Максима
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика