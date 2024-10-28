Один из крупнейших торговцев топливом в Омске начал самоликвидацию

Posted 28 октября, 05:16
Published 28 октября, 05:16
Modified 28 октября, 07:01
Updated 28 октября, 07:01
В обществе с ограниченной ответственностью «Максима», зарегистрированном в Омске на улице Булатова, началась процедура ликвидации. 25 октября в ЕГРЮЛ была внесена запись об этом решении и о создании ликвидационной комиссии. Компанией по-прежнему управляет Ирина Максюта, но теперь она имеет статус не директора, а ликвидатора.
Напомним: Максюта стала единственным учредителем «Максимы» в июне текущего года. До этого компания принадлежала Юрию Белецкому, еще раньше — Дмитрию Елизарову и Алексею Игнатьеву. Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Налоговая потребовала в суде признания «Максимы» несостоятельным должником, а теперь началась ликвидация.