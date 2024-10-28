Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря

Posted 28 октября, 14:06
Published 28 октября, 14:06
Modified 28 октября, 14:08
Updated 28 октября, 14:08
В Омской области до полудня вторника, 29 октября, будет бушевать магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G1 (слабая буря).
Магнитная буря в регионе началась сегодня в первой половине дня.
Отметим, что согласно долгосрочному прогнозу, магнитная буря в регионе также ожидается 24 ноября.
В этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Многие обратили внимание, что магнитных бурь, бушующих на Земле, стало намного больше. Омский астроном Владимир Крупко ранее рассказывал, что это естественный процесс.