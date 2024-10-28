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Posted 28 октября, 14:06

Published 28 октября, 14:06

Modified 28 октября, 14:08

Updated 28 октября, 14:08

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Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря

28 октября 2024, 14:06
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
Иллюстрация

Омичей предупредили о природном катаклизме в ночь на вторник

Ожидается, что магнитосфера успокоится только 29 октября во второй половине дня.

В Омской области до полудня вторника, 29 октября, будет бушевать магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G1 (слабая буря).

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Скриншот. Фото: Лабораториия солнечной астрономи ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря в регионе началась сегодня в первой половине дня.

Отметим, что согласно долгосрочному прогнозу, магнитная буря в регионе также ожидается 24 ноября.

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Скриншот. Фото: Лабораториия солнечной астрономи ИКИ и ИСЗФ

В этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Многие обратили внимание, что магнитных бурь, бушующих на Земле, стало намного больше. Омский астроном Владимир Крупко ранее рассказывал, что это естественный процесс.

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#Евгений Игишев#Наука#Омская область#Астроном#Владимир Крупко#Солнце#Магнитная буря#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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