Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря

В этом году мы стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Многие обратили внимание, что магнитных бурь, бушующих на Земле, стало намного больше. Омский астроном Владимир Крупко ранее рассказывал, что это естественный процесс.